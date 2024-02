Incogni, la soluzione per rimuovere i tuoi dati online oggi a -50%

Cancellare i tuoi dati personali trapelati online ti sembra un’impresa complicata e del tutto impossibile? Con Incogni effettuare questa operazione non è più un problema. Non a caso, infatti, nasce come soluzione per la rimozione dei dati personali per conto dell’utente. I data broker forniscono infatti aggiornamenti costanti all’utente in merito allo stato della rimozione dei propri dati. Oggi puoi ottenere lo sconto del 50% per cancellare i tuoi dati personali in modo semplice ed economico.

Il motivo per cui tantissimi utenti hanno già deciso di affidarsi a Incogni non è casuale. Nello specifico, Incogni si occupa di limitare l’accesso pubblico alle tue informazioni, riduce il rischio di furto di identità e impedisce che i tuoi dati vengano venduti.

Accedendo alla pagina web Incogni puoi scegliere subito l’abbonamento che più preferisci tra il piano annuale (attualmente in sconto del 50%) disponibile a soli 6,49 euro al mese e il piano mensile da 12,99 euro al mese.

Incogni: cancella i tuoi dati online

Se finora la procedura di cancellazione dei dati online ti è sempre sembrata impossibile con Incogni non è più cosi. Non a caso, infatti, l’utilizzo di Incogni è del tutto semplice. Il servizio consente di automatizzare le richieste di cancellazione dei dati in modo da semplificare tutte le procedure a carico dell’utente.

Per iniziare ti basta creare un account personale e comunicare quali dati personali. Tantissime aziende raccolgono, aggregano e scambiano i tuoi dati personali senza che tu ne sappia nulla. Incogni li costringe a rimuoverli in modo che i tuoi dati rimangano sicuri e privati. Scegli l’abbonamento più adatto alle tue esigente per iniziare a proteggere la tua identità online.

