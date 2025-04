Incogni è a metà prezzo: cancella tutti i tuoi dati online

Oggi puoi riprendere possesso della tua privacy online grazie a Incogni che ti permette di cancellare tutti i tuoi dati online. Basta essere vittima di broker digitali che rubano le tue informazioni digitali per darle in pasto a chiunque le paghi. Scegli l’abbonamento annuale. Oggi lo attivi al 50% di sconto. Infatti, tutti i piani annuali sono a metà prezzo.

Devi sbrigarti perché non sappiamo quanto durerà questa promozione così vantaggiosa. Grazie alla Garanzia di Rimborso di 30 Giorni non perdi nulla. Puoi provare il servizio e, nel caso non fossi soddisfatto, chiedere il rimborso totale di quanto pagato. Niente male vero? Allora non farti scappare questa occasione per cancellare finalmente tutti i tuoi dati online.

Con Incogni sei tu a decidere quali dati online cancellare. Poi non dovrai fare più nulla. Ci pensa a tutto questo servizio che continuerà a monitorare il web alla ricerca di quelle informazioni che non vuoi siano disponibili a terzi. Gli esperti di Incogni contattano piattaforme e broker chiedendone l’eliminazione e lo farà continuamente, finché è attivo l’abbonamento.

Incogni dice basta ai tuoi dati online in pericolo

I dati online ora sono al sicuro con Incogni che ne monitora la presenza e fa richiesta di cancellazione a chi non ha l’autorizzazione di detenerli e se vuoi che nessuno li conservi. Scegli l’abbonamento annuale. Oggi lo attivi al 50% di sconto. Si tratta di un’ottima promozione per dire basta ai soprusi online.

“I criminali informatici hanno bisogno delle tue informazioni personali per indirizzarti con attacchi più e meglio personalizzati. E quale posto migliore per metterci le mani su di esse se non attraverso i broker di dati e le persone che cercano siti, aziende che raccolgono, aggregano e vendono informazioni personali?“, spiegano gli esperti di Incogni.

Grazie a Incogni i tuoi dati online non saranno più merce di scambio tra cybercriminali per realizzare pericolose truffe. Attivato questo servizio vedrai una importante riduzione di telefonate scam e attacchi phishing.