Incogni ora costa 6,99€ al mese: così risparmi il 50% in un anno

Hai mai pensato a quanto siano invasive le chiamate dei call center? Incogni offre una soluzione semplice ed efficace per fermare le telefonate indesiderate e proteggere la tua privacy.

Con l’offerta attuale, puoi attivare il servizio a solo 6,99€ al mese grazie al 50% di sconto sul piano annuale. Non perdere questa opportunità di proteggere i tuoi dati personali e mantenere il controllo sulle tue informazioni.

Come funziona Incogni e cosa offre

Incogni è uno strumento digitale pensato per difendere la tua privacy online. Funziona in modo semplice: si occupa di richiedere alle aziende di rimuovere i tuoi dati personali dalle loro liste di marketing. Incogni invia richieste automatiche a tutte le aziende con cui hai interagito, chiedendo loro di eliminare le tue informazioni dai loro database. In questo modo, ti aiuta a ridurre le comunicazioni indesiderate, come quelle fastidiose telefonate dei call center.

L’offerta include anche la gestione della tua identità digitale, assicurandoti che le tue informazioni siano trattate solo dai soggetti con cui scegli di interagire. Il servizio è compatibile con una vasta gamma di aziende e ti permette di avere un controllo maggiore su come vengono utilizzati i tuoi dati.

Ma Incogni è più di un semplice strumento per fermare le chiamate. Il servizio offre una protezione completa della tua privacy, dal momento che gestisce le richieste di rimozione delle informazioni in modo automatico. Inoltre, questo tool ti fornisce un resoconto dettagliato su quali aziende hanno ricevuto la tua richiesta di cancellazione dei dati.

Ora puoi approfittare di un’offerta esclusiva per proteggere la tua privacy digitale. Attiva Incogni con un canone mensile di 6,99€, per fermare le chiamate indesiderate e difendere i tuoi dati personali. Non lasciare che altre aziende usino i tuoi dati a tua insaputa – prendi il controllo della tua privacy online.

L’offerta è valida per un periodo limitato, quindi non perdere tempo e attiva Incogni oggi stesso per tutelare la tua privacy.