Incogni, rimuovere i dati dal web è semplice ed economico

Vuoi avere il pieno controllo della tua privacy? Sei stanco delle continue minacce nascoste nel web e vuoi mettere al sicuro tutti i tuoi dati? La scelta adatta per rispondere a queste esigenze può essere Incogni. Puoi provare le sue funzionalità approfittando dell’attuale sconto presente sulla pagina web ufficiale.

Acquistando subito il piano Incogni risparmi il 50% sul prezzo totale e hai a tua disposizione un servizio ricco di vantaggi. Puoi acquistare il piano annuale a 6,49 euro al mese oppure scegliere uno dei piani disponibili che ritieni più adatto alle tue esigenze!

Come sappiamo, al giorno d’oggi i broker di dati raccolgono le informazioni personali e le vendono ad altre società senza che tu ne sia a conoscenza. Per questo motivo è indispensabile eliminare i propri dati personali da internet, ma per farlo è fondamentale avere uno strumento per semplificare tutte le procedure richieste. L’obiettivo di Incogni è proprio di aiutare gli utenti a proteggere la privacy, ma non solo.

Con Incogni puoi iniziare subito ad eliminare i tuoi dati dal web e:

Limitare l’accesso pubblico alle tue informazioni private

Mitigare i rischi di furto di identità

Evitare che i tuoi dati vengano venduti

Approfitta dell’ offerta in corso e preparati a provare le funzionalità di Incogni, uno strumento indispensabile per risparmiare tempo con l’automazione e avere il pieno controllo della tua privacy. Non a caso, infatti, ciascuno di noi in media impiegherebbe 304 ore per completare manualmente tutte le singole richieste di rimozione dei dati necessarie per proteggere la propria privacy. Incogni fa tutto questo automaticamente per te!

