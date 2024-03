Incogni: sconto del 50% per rimuovere le tue tracce digitali

Con Incogni puoi rimuovere le tue informazioni da internet in modo semplice, smart ed economico. Per questo se stai cercando un modo per cancellare le tue tracce digitali in poco tempo, questo servizio fa per te.

La privacy e la sicurezza dei dati personali sono diventate preoccupazioni crescenti per molti, in un mondo dove la condivisione di informazioni sembra inarrestabile. Incogni nasce proprio per rispondere a queste esigenze, offrendo un servizio che limita l’accesso pubblico alle tue informazioni, riduce significativamente il rischio di furto d’identità e impedisce la vendita dei tuoi dati a terzi.

Perché scegliere Incogni

Attualmente, Incogni è proposta con una promozione eccezionale: l’abbonamento annuale è disponibile con uno sconto del 50%, un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per chiunque desideri navigare in sicurezza, proteggere la propria identità digitale e sottrarsi alle insidie dei dati venduti senza scrupoli.

Ma cosa rende Incogni così speciale? La piattaforma ti consente di:

Bloccare l’accesso non autorizzato alle tue informazioni personali.

Ripulire la tua presenza online dai database dei broker di dati.

Sottrarti efficacemente alle mail indesiderate e alle chiamate di spam.

Grazie ad Incogni, potrai finalmente godere di una tranquillità digitale per meno di 7 euro al mese. Il servizio, infatti, oltre a essere estremamente conveniente, ti permette di monitorare costantemente lo stato delle tue richieste di rimozione grazie a una dashboard intuitiva e report dettagliati.

Allora non permettere che i tuoi dati personali continuino a circolare liberamente in rete. Scegli Incogni oggi e inizia a difendere la tua privacy con un’offerta imperdibile: il 50% di sconto sull’abbonamento annuale è un’occasione da cogliere al volo per chiunque voglia fare della propria sicurezza digitale una priorità. Proteggere la tua vita digitale non è mai stato così semplice e accessibile. Visita il sito ufficiale e scopri tutti i dettagli.