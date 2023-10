Incogni, sconto del 55% con il codice promo per il Black Friday

La nostra privacy è più vulnerabile che mai: ogni volta che navighiamo in rete, condividiamo informazioni personali e mettiamo a rischio la nostra identità. Ma c’è una soluzione efficace: Incogni.

Grazie alla promozione speciale attiva, ora puoi proteggere la tua identità online a metà prezzo. Con l’abbonamento annuale Incogni scontato a soli 6,49 USD al mese, hai la possibilità di garantire una maggiore sicurezza online per te e la tua famiglia. Per ottenere lo sconto, ti basterà inserire il codice promozionale “BF2023”.

Incogni contatta i data broker al posto tuo

Ma cosa fa esattamente Incogni?

Limita l’accesso pubblico ai tuoi dati, eliminando le informazioni personali da database di terzi e impedendo a estranei di accedervi Riduce il rischio di furto d’identità: i dati personali sono il tesoro dei truffatori e Incogni li rimuove dai radar di chi potrebbe farne un cattivo uso Impedisce la vendita dei tuoi dati: le aziende spesso trattano i tuoi dati come una merce di scambio, ma con Incogni, puoi mettere fine a questa pratica

Proteggere i tuoi dati personali è importante. I broker creano infatti dei profili contenenti una quantità importante di dettagli personali, che vengono sfruttati dai truffatori (e non solo). Indirizzi di casa, recapiti telefonici, membri della famiglia e molto altro, come la cronologia di navigazione: tutte queste informazioni sono utilizzate come merce di scambio, con pesanti ripercussioni sull’utente finale – spesso ignaro.

Migliaia di aziende raccolgono, aggregano e scambiano i tuoi dati personali senza che tu ne sia a conoscenza. Incogni ti permette di rimuoverli, garantendo che i tuoi dati rimangano sicuri e privati. Iniziare a proteggere la tua identità online è semplice:

Crea un account e indica quali dati personali desideri rimuovere Concedi a Incogni il permesso di lavorare per te. Una volta configurato, la piattaforma si occuperà di contattare i broker dei dati per richiedere la rimozione delle tue informazioni personali dai loro database Incogni si occupa di tutte le interazioni con i broker dei dati per te, tenendoti costantemente aggiornato sui progressi

Affidarsi a Incogni è un passo fondamentale per proteggere la tua identità online e ora puoi farlo con uno sconto del 55% sul piano annuale. Ricorda di inserire il codice promozionale “BF2023”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.