Incogni ti restituisce il controllo dei tuoi dati online, scopri come

Navigare in incognito non ti consente il controllo dei tuoi dati online. Questa funzione, offerta da quasi tutti i browser, viene anche utilizzata nella convinzione di proteggere la privacy online.

Questo metodo crea una sessione temporanea da parte del browser e garantisce che nessuna attività venga memorizzata sul computer.

In effetti, questa funzione impedisce la memorizzazione di cookie e informazioni similare. Se da una parte è utile, dall’altra non è sufficiente.

Per questo hai bisogno di Incogni, un’app che ti consente di eliminare tutti i tuoi dati personali dal Web.

Magari starai pensando di poterlo fare manualmente, ma in realtà è impossibile perché non hai il conteggio esatto delle piattaforme che hai visitato o su cui ti sei registrato.

Ricordati sempre che i pericoli maggiori per la tua privacy sono proprio le iscrizioni ai siti web, alle piattaforme di social media e a quelle e-commerce.

Quando accetti le policy senza leggere attentamente cosa dicono, stai cedendo le tue informazioni private all’erogatore del servizio.

Quindi, immagina quanti dati hai ceduto da quando usi Internet. Potresti mai cancellarli manualmente? No!

Incogni ti restituisce il controllo dei tuoi dati online: ecco come

E le VPN? Sono indubbiamente grandi strumenti per proteggere la privacy online, ma non sono in grado di intervenire sui dati che hai digitato nel momento in cui ti sei iscritto a varie piattaforme.

Come anticipato, chi riesce a fare un lavoro del genere è Incogni. Si tratta di una piattaforma che automaticamente individua le tue informazioni personali sui data broker e ne chiede la rimozione.

In pratica ti viene restituito il controllo dei tuoi dati online. Non solo: Incogni, periodicamente, controlla che i tuoi dati non vengano di nuovo raccolti.

Una piattaforma che è, quindi, capace di risolvere il preoccupante e diffuso problema del furto dell’identità digitale, che si sta allargando sempre più. Se accedi al link qui sotto puoi sottoscrivere un abbonamento:

Lo sconto è del 50%, che ti consente di pagare soltanto 6,49 euro al mese. Cosa aspetti? Abbonati subito, la promo è a tempo.

