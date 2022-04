Incomedia dona un pasto caldo a Fondazione Progetto Arca onlus

Incomedia è una realtà tutta italiana, che nasce nel 1998 ad Ivrea. Il fiore all’occhiello della sua attività pluridecennale è WebSite X5, un software intuitivo e assolutamente completo che consente a chiunque – anche coloro che non hanno specifiche competenze – di creare il proprio sito web in autonomia. Negli ultimi due anni l’emergenza pandemica ha gravato sulle vite di tutti, inasprendo in particolar modo le già difficili condizioni di chi vive per strada e creando sempre più povertà.

Per questo motivo Incomedia ha deciso di sostenere Fondazione Progetto Arca Onlus: dopo aver acquistato e allestito una Cucina Mobile, che da febbraio distribuisce a Roma pasti caldi a chi si trova in difficoltà, ora l’obiettivo è rifornirla con 1.000 pasti caldi. Come contribuire? Acquistando Incomedia WebSite X5 Go – disponibile al prezzo di 19,95 euro – l’azienda donerà un pasto caldo, che sarà distribuito attraverso la Cucina Mobile di Fondazione Progetto Arca Onlus.

WebSite X5 Go: come funziona?

Parliamo dunque di WebSite X5 Go, che si presenta come un software semplice ed intuitivo per realizzare siti web in completa autonomia. Non avrai bisogno di alcuna conoscenza di programmazione: ti basterà seguire una procedura guidata in cinque passaggi.

Crea un nuovo progetto, inserendo le informazioni base Personalizza il template in modo tale da renderlo adatto alle tue esigenze Disegna la mappa inserendo le pagine Inserisci i tuoi contenuti: è semplice grazie alla funzione drag & drop di testi, immagini, video e animazioni Sei pronto per andare online grazie al motore FTP integrato

Una licenza WebSite X5 Go è valida per due PC e include: cinquanta template personalizzabili, fino a dieci pagine, versione mobile automatica, drag & drop builder e FTP integrato. A questo link è possibile visualizzare la scheda del prodotto e procedere all’acquisto al prezzo di 19,95 euro. Contribuirai così alla donazione di un pasto caldo a favore della Cucina Mobile di Fondazione Progetto Arca Onlus.

