Incredibile Amazon: monitor LG 24" FHD HDR 144Hz a soli 129,99€

È un’offerta a tempo quindi devi assolutamente sbrigarti per approfittarne e portare il tuo gioco ad un livello superiore: il monitor LG Ultragear da 24 pollici Full HD, con HDR10, 144Hz e tempo di risposta a 1ms può essere tuo al super prezzo di soli 129,99 euro. Un affare che non puoi perdere.

Monitor LG Ultragear 24″ in offerta: le sue caratteristiche

Il monitor UltraGear da 24″ offre una risoluzione Full HD (1920×1080) per un’immagine nitida e dettagliata. Con un rapido tempo di risposta di 1ms (GtG), AMD FreeSync Premium e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, questo monitor è progettato per offrire un’esperienza di gioco fluida e priva di sfarfallii.

Il pannello IPS assicura una visione ottimale da qualsiasi angolazione, offrendo una vasta gamma di colori (16.7 milioni) e una copertura sRGB al 99%. Il supporto per HDR 10 (High Dynamic Range) porta i tuoi giochi e contenuti multimediali a nuovi livelli di luminosità e contrasto.

Il monitor è inoltre dotato di funzioni intelligenti come Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS) e Crosshair, per ottimizzare la tua esperienza di gioco. Il design Anti Glare e la tecnologia Flicker Safe riducono l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di gioco.

Grazie alle connessioni HDMI 2.0, Display Port 1.4 e audio (Jack), avrai flessibilità nella connessione di dispositivi esterni. Il monitor supporta anche l’attacco VESA 100×100 e il movimento dello stand pivot per adattarsi alle tue esigenze di visualizzazione.

Oltre alle prestazioni di gioco straordinarie, il monitor offre infine funzioni multitasking come Screen Split e Reader Mode (Low Blue-Light), ideali per l’uso quotidiano e per massimizzare la produttività.

Non farti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon: acquista subito il monitor LG 24GN65R UltraGear a soli 129,99 euro e preparati a vivere un’esperienza di gioco superiore spendendo pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.