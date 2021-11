Incredibile: il microfono Razer Seiren Emote scontato del 61%

Hai intenzione di fare live streaming o semplicemente di farti sentire finalmente in maniera chiara dal tuo team? Allora il Razer Seiren Emote è il microfono di cui hai bisogno, un vero strumento professionale oggi con uno sconto fuori di testa su Amazon che lo porta al suo minimo storico.

Microfono Razer Seiren Emote: caratteristiche tecniche

Si tratta di un microfono a condensatore con rilevamento supercardioide che consente di ridurre il rumore di fondo e catturare una voce chiara e cristallina. Il design è decisamente compatto e consente di trasportare facilmente il microfono, o fissarlo ad un’asta con un ingombro ridotto al minimo. Non manca un jack da 3,5mm a latenza zero per monitorare costantemente e con estrema precisione la propria voce. Si tratta di uno dei microfoni più precisi attualmente sul mercato, in grado di catturare ogni minima variazione nel tono di voce. Parliamo, infatti, di una periferica pensata soprattutto per lo streaming, in modo da portare le proprie dirette ad un livello successivo. Tuttavia, la sua compatibilità gli consente una versatilità senza paragoni. Il Seiren Emote, infatti, è perfettamente integrato con il sistema Play Station oltre che naturalmente con il PC, ed è perfetto anche solo per la chat.

Molto interessante il supporto antishock, che impedisce la registrazione di vibrazioni o urti. Naturalmente, però, questa particolare edizione del Seiren X si caratterizza per il display a 8 bit. Nella parte frontale, infatti, è installato un piccolo schermo in grado di visualizzare le emote ed interagire in tempo reale con lo streaming. Le emote supportate sono centinaia e donano un aspetto unico al proprio microfono. Non manca, tuttavia, la possibilità di crearne di nuove e dare un tocco di personalità immediatamente riconoscibile all’accessorio attraverso il software di Razer. Le emote, inoltre, possono essere animate ed anche in questo caso è possibile personalizzarne l’animazione. Senza dubbio una delle periferiche più interessanti soprattutto per gli streamer professionisti che desiderano aggiungere un metodo di interazione con gli utenti unico nel suo genere.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 61%, il Razer Seiren Emote può essere tuo a soli 74,99 euro su Amazon per un risparmio di ben 115 euro sul prezzo di listino. Un affare irripetibile da cogliere al volo.