Indistruttibile e adattao per ogni sport: Amazfit T-Rex 3 Pro è pazzesco

Approfitta di questa promozione più unica che rara per metterti al polso uno degli smartwatch più iconici e resistenti sul mercato a un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando del mitico Amazfit T-Rex 3 Pro che ora su Amazon puoi avere a 287,49 euro, anziché 399,90 euro.

Incredibile ma vero. Con lo sconto del 28% sul prezzo di listino oggi puoi risparmiare più di 112 euro. Inoltre se preferisci puoi dilazionare il pagamento in comode rate e a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Amazfit T-Rex 3 Pro: può fare tutto per tanto tempo

L’Amazfit T-Rex 3 Pro è uno smartwatch che si distingue per la sua robustezza e per le tante funzionalità adatte per ogni attività sportiva. Gode di un generoso display AMOLED da 3000 nit protetto da un vetro di zaffiro antigraffio e una ghiera in titanio di grado 5 da 48 mm con cinturino in robusto silicone. Inoltre possiede tasti fisici per accedere alle funzionalità, è impermeabile fino a 10 ATM e può sopportare temperature fino a -40° C.

Ha il GPS integrato con supporto Dual Band a 6 sistemi satellitari per connessioni rapide e affidabili e addirittura mappe offline che puoi utilizzare quando non hai dietro lo smartphone. Puoi avvalerti delle oltre 180 modalità sportive, della torcia LED integrata a due colori e del segnale SOS per una maggiore sicurezza. Il sensore HybridTracker garantisce un monitoraggio preciso della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione nel sangue e di tanto altro. Senza dimenticare che offre un’autonomia straordinaria che arriva fino a 25 giorni per non avere pensieri.

Insomma questo è uno di quegli smartwatch che acquisti una volta e tieni per sempre. Oggi potrai anche beneficiare di un notevole sconto. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Amazfit T-Rex 3 Pro a 287,49 euro, anziché 399,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.