Individuato un nuovo malware che "spia" i dispositivi per rubare dati di valore

Negli Stati Uniti e in Germania è stato recentemente individuato un nuovo e temibile malware chiamato TA886.

Questo ha già colpito diverse organizzazioni, muovendosi in maniera particolare e attirando l’attenzione degli esperti di cybersecurity. TA886 è stato scoperto da Proofpoint lo scorso ottobre e, da allora, le sue attività sono aumentate, soprattutto nelle prime settimane del 2023.

Anche se i numeri delle vittime non sono noti, molte persone e aziende sprovviste di adeguate strategie difensive sembrano essere cadute vittime di questo agente malevolo.

L’autore di questo malware, a quanto pare, attua una strategia che include l’invio via posta elettronica di allegati con estensione .pub (file Microsoft Publisher) con tanto di macro dannosa.

Un malware che spia ciò che è presente sul tuo computer alla ricerca del modo per rubare denaro

In questo contesto, i rischi possono essere molteplici: dalle password ai numeri di carta di credito.

Potenzialmente, quando TA886 ottiene accesso a un computer può causare danni davvero consistenti. Non stiamo parlando della semplice perdita di un account, ma di veri e propri furti di denaro.

Una soluzione come McAfee Total Protection, a livello di prevenzione, può risultare una delle migliori soluzioni possibili.

Stiamo parlando di una suite di sicurezza capace di agire in ambiente Windows, macOS, Android e iOS con una serie di utility che vanno oltre al classico antivirus.

In tal senso, possiamo parlare della VPN integrata, ideale in ottica tutela di privacy e anonimato online. Il gestore delle password poi, proprio in virtù di malware come TA886, può risultare uno strumento pressoché indispensabile.

Il sistema di protezione della rete domestica, infine, è ideale per rendere il Wi-Fi casalingo un ambiente amichevole e privo di rischi.

A rendere ancora più interessante McAfee Total Protection è poi l’attuale promozione.

Stiamo parlando di uno sconto di 65 euro rispetto al prezzo di listino: l’intera suite dunque, viene a costare solo 44,95 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.