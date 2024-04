ING Conto Corrente Arancio: canone zero e conto deposito del 5%

Se stai cercando un conto corrente flessibile, conveniente e completamente digitale, Conto Corrente Arancio di ING è attualmente una delle soluzioni migliori, anche perché ti permette di avere un conto deposito con interesse del 5%, se aperto insieme a Conto Arancio entro l’11 maggio.

Conto Corrente Arancio: tutti i dettagli

Conto Corrente Arancio può essere aperto tramite due piani, ovvero quello base e il modulo “Zero Vincoli”. Decidi quindi tu se avere canone completamente gratuito per sempre con il primo, insieme a prelievi dal costo di 0,95€, oppure un canone gratis per il primo anno e prelievi senza commissioni in tutta europa.

A prescindere da ciò, tutte le operazioni bancarie classiche, quali bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche saranno gratuite. Il conto è ovviamente completamente digitale, quindi puoi gestirlo sia da homebanking, tramite PC, oppure con il tuo smartphone tramite l’app che scarichi per Android o iOS.

Conto Corrente Arancio include anche la possibilità di avere diverse carte di pagamento MasterCard, tra cui una carta di debito, una carta di credito e una prepagata, utilizzabili sia in modalità contactless che tramite i portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay.

Il conto deposito ti permette di risparmiare con un tasso di interesse del 5%, che ottieni accreditando un’entrata di almeno 1000€. È valido per 12 mesi e fino a 100.000€ e, nel caso non riuscissi ad accreditare un flusso di almeno 1000€, potrai comunque ottenere il 3% di interesse. Superato il primo anno o i 100.000€, il tasso scende a un valore base stabilito nel contratto, quindi l’1% annuo. Il conto è inoltre privo di vincoli: deposita e preleva quando vuoi, senza perdere gli interessi già riconosciuti.

Diventa titolare entro la data indicata e non aspettare! Ti bastano pochi minuti e puoi anche fare la richiesta con SPID, se ne sei possessore, per fare tutto in un attimo!