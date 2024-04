ING: ecco il conto deposito con il 5% per 12 mesi

ING ha recentemente lanciato un’offerta molto interessante per i titolari del conto deposito Conto Arancio, proponendo un tasso di interesse del 5% annuo lordo per un periodo di 12 mesi, valido fino a un massimo di 100.000 euro depositati. Questa opportunità è valida sia per i nuovi clienti sia per coloro che attualmente non possiedono un Conto Arancio attivo e non hanno mai accreditato lo stipendio sul proprio conto corrente ING.

ING: ecco come avere il 5%

Per usufruire di questa vantaggiosa offerta è necessario aprire un Conto Corrente Arancio e un Conto Arancio. Successivamente, bisogna attivare il Conto Arancio effettuando un bonifico entro l’11 Maggio 2024, la data ultima per aderire all’offerta. Inoltre, per ottenere il tasso del 5%, il cliente deve accreditare lo stipendio sul conto corrente di ING entro il 31 Agosto 2024.

Il Conto Arancio di ING è noto per essere un prodotto senza vincoli, che offre una gestione semplice e trasparente 24 ore al giorno. La disponibilità dei fondi è immediata, consentendo di utilizzarli in qualsiasi momento senza rinunciare agli interessi già maturati fino a quel momento.

Nel caso non sia possibile accreditare lo stipendio, esiste la possibilità di versare sul proprio Conto Corrente Arancio almeno 1.000 euro ogni mese per ottenere un tasso di interesse del 3% annuo lordo per 12 mesi. Questa alternativa rappresenta un piano alternativo conveniente per chi non riesce ad accreditare ogni mese la propria busta paga nel conto di ING Bank.

L’offerta di ING con un tasso del 5% su Conto Arancio per 12 mesi rappresenta un’occasione davvero vantaggiosa per far crescere i propri risparmi modo sicuro e conveniente. È fondamentale agire rapidamente per soddisfare i requisiti necessari e quindi approfittare di questa vantaggiosa opportunità.