Ingenuity continuerà a volare su Marte fino a settembre

Unico limite, il cielo di Marte per Ingenuity, drone della NASA che continuerà a volare sul Pianeta Rosso fino a settembre: con un programma di 5 voli totali, questo dispositivo ha già raggiunto i 21 voli completati, e ne farà sicuramente di altri.

L’annuncio arriva dal Jet Propulsion Laboratory della NASA che ha prolungato la durata di Ingenuity almeno fino a settembre: in questo modo il drone potrà fare anche voli più “coraggiosi”, spingendosi oltre ad ogni decollo.

Il drone Ingenuity continuerà a volare fino a settembre

Il primo tentativo di volo di Ingenuity è avvenuto il 19 aprile dell’anno scorso: più che all’esplorazione, è servito a vedere se davvero un drone poteva volare su Marte (almeno in pratica, visto che in teoria i calcoli riportavano risposta positiva).

Settimana scorsa Ingenuity ha compiuto il suo ventunesimo volo, volando per 38 minuti e coprendo una distanza di 4,6 chilometri. Ora Ingenuity si dedicherà all’aiuto di Perseverance esplorando ciò che rimane del delta del fiume dentro al Cratere Jezero, dove il rover è atterrato e dove gli scienziati sperano di trovare antiche forme di vita microscopica.

Gli aggiornamenti al drone avvengono tramite remoto, cambiando il software così da sbloccare delle funzioni: basta pensare che l’ultimo ha sbloccato il tetto massimo di altitudine dai 15 metri che aveva, così da permettere al drone di avere maggior visione e movimento. I futuri aggiornamenti, da qui a settembre, potrebbero aggiungere a Ingenuity la possibilità di adattarsi alla mappa e alle altitudini, in modo tale da evitare incidente e permettere al drone di avere il controllo del volo, anche in caso di un atterraggio di emergenza.

Non è escluso infine che a fine anno Ingenuity possa continuare a volare, visto che nelle comunicazioni si parla di settembre come data “momentanea”, cosa che il drone ha già superato in precedenza (i voli programmati erano solo 5).