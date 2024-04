Ingenuity ha trasmesso l’ultimo messaggio. Il piccolo elicottero aveva terminato la sua missione a fine gennaio, quando si è verificata la rottura delle eliche. La NASA ha inviato un aggiornamento software per trasformarlo in un sistema di monitoraggio stazionario. I dati potrebbero essere recuperati tra qualche anno quando un rover o un astronauta arriveranno su Marte.

Arrivederci Ingenuity

Ingenuity è arrivato su Marte insieme a Perseverance il 18 febbraio 2021. Ha completato il primo volo il 19 aprile 2021 e ha volato per l’ultima volta il 18 gennaio 2024. Doveva effettuare solo 5 voli dimostrativi in circa 30 giorni. Invece ha completato 72 voli in circa 3 anni, battendo tutti i record possibili.

La missione è ufficialmente terminata il 25 gennaio 2024, ma l’elicottero è rimasto in contatto con Perseverance (che funziona da stazione radio base). L’ultimo messaggio trasmesso il 16 aprile contiene i nomi delle persone che hanno lavorato alla missione, inviati il giorno prima tramite il rover.

Durante l’atterraggio al termine del 72simo volo si è verificata la rottura delle eliche. Nell’immagine, scattata da Perseverance il 24 febbraio 2024, si può vedere la posizione di Ingenuity a Valinor Hills e un pezzo di elica a circa 15 metri di distanza (a sinistra).

Il lavoro dell’elicottero continuerà ancora nei prossimi anni. Gli ingegneri della NASA hanno inviato un aggiornamento software che consentirà la raccolta dei dati anche dopo l’interruzione delle comunicazioni con il rover. Ingenuity si sveglierà ogni giorno, attiverà i computer di volo ed effettuerà i test per pannello solare, batteria e componenti elettronici. Scatterà inoltre foto a colori della superficie marziana e registrerà i dati sulla temperatura con i sensori.

Se la raccolta dei dati dovesse terminare a causa di un problema hardware o se la batteria non dovesse più ricevere energia dal pannello solare, qualsiasi dato rimarrà nella memoria per circa 20 anni. Teddy Tzanetos, Project Manager della missione, ha dichiarato: