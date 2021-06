Ingenuity potrebbe volare per almeno un chilometro

Ingenuity continua macinare record con le sue missioni di volo su Marte. Pochi giorni fa ha completato con successo l'ottavo volo, raggiungendo un'altra zona inesplorata. Gli ingegneri della NASA credono che l'elicottero possa coprire una distanza di almeno un chilometro. Intanto la NASA ha pianificato la progettazione del “fratello maggiore”, denominato Mars Science Helicopter.

Ingenuity volerà per tre minuti?

Durante il suo ottavo volo marziano, Ingenuity ha volato per 77,4 secondi, coprendo una distanza di 160 metri. Come nei precedenti due voli ha raggiunto un'altezza di 10 metri e una velocità massima di 4 m/s (14,4 Km/h). La distanza totale delle otto missioni è quasi un chilometro, per l'esattezza 980 metri, mentre la distanza più lunga è stata 266 metri con il quarto volo, come si può leggere nel “flight log”:

Gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory hanno iniziato a pianificare voli singoli con distanze fino ad un chilometro e durate fino a tre minuti. L'obiettivo è spingere l'elicottero verso i suoi limiti con rischi sicuramente maggiori. Tutti i dati raccolti da Ingenuity verranno sfruttati per la progettazione dei futuri elicotteri.

Il primo dovrebbe essere il Mars Science Helicopter con sei eliche e un peso di circa 30 Kg (Ingenuity pesa solo 1,8 Kg). Questo esacottero potrebbe trasportare carichi da 5 Kg, volare per 10 Km e compiere diverse missioni scientifiche su Marte, come l'esplorazione di un canale di deflusso (Mawrth Vallis) inaccessibile ai rover.