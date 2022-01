Ancora buone notizie sembrano arrivare dalla Gran Bretagna sul fronte crypto. Infatti, proprio Matt Hancock, attuale membro del Parlamento britannico, ha dichiarato che l'Inghilterra può diventare la casa delle criptovalute. La sua esortazione spinge i membri a sfruttare l'ottimo potenziale di questo settore per la finanza inglese.

Questa affermazione arriva a seguito del discorso che Hancock ha pronunciato il 27 gennaio alla Camera dei Comuni. Sottolineando quanto bene potrebbero fare le criptovalute e fintech all'Inghilterra ha dichiarato:

Possono non solo essere un motore economico, ma anche aiutare a ridurre le frodi e i crimini finanziari grazie alla trasparenza che comporta. Queste innovazioni hanno il potenziale per sconvolgere la finanza, proprio come i social media hanno modificato la comunicazione o lo shopping online ha cambiato la vendita al dettaglio.

Non è mancato nemmeno un tweet a favore delle criptovalute, con il quale Hancock ha definito il potenziale che possono avere se adottate dal Regno Unito a seguito di una politica regolatoria e non negazionista:

The UK can be the home of new innovations like FinTech and Cryptocurrency.

Done right we can increase transparency and lead in new world-changing technology.

My question in the Commons earlier ⬇️ pic.twitter.com/Hsr8QtLxqB

— Matt Hancock (@MattHancock) January 26, 2022