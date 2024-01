Inglese per bambini: risparmia il 15% con Novakid e impara giocando

Novakid emerge come una piattaforma all’avanguardia, dedicata esclusivamente all’insegnamento dell’inglese ai bambini di età compresa tra 4 e 12 anni. Con un approccio flessibile e interattivo, Novakid offre un’esperienza di apprendimento che rompe le barriere tradizionali, permettendo ai bambini di imparare l’inglese “quando vogliono e dove vogliono”.

Come funziona

Novakid combina tecnologia avanzata, insegnamento di qualità e un approccio personalizzato per rendere l’apprendimento dell’inglese un’esperienza divertente, efficace per i bambini. Con Novakid Game World i bambini hanno a disposizione un ambiente di apprendimento con storie animate a fumetti piene di personaggi divertenti, lezioni individuali di inglese collegate alla storia, diversi mini-giochi e attività.

La classi virtuali di Novakid sono create per connettere i giovani studenti con insegnanti madrelingua e fluenti in inglese. Questi insegnanti, provenienti da diverse parti del mondo, come Regno Unito, Stati Uniti, Sudafrica e Filippine, sono accuratamente selezionati e possiedono una vasta esperienza nell’insegnamento ai bambini, oltre a qualifiche internazionali come TEFL, TESOL, TEYL, CELTA, DELTA e TKT.

Esperienza personalizzata

Ogni lezione su Novakid è personalizzata per adattarsi alle esigenze e al livello di ciascun bambino. Con oltre 2000 insegnanti disponibili, la piattaforma assicura un’esperienza di apprendimento su misura, rendendo ogni lezione un’esperienza unica e coinvolgente. La piattaforma supporta anche diverse opzioni di lezione, con piani Standard e Premium, per offrire la massima flessibilità ai genitori.

Tariffe e flessibilità

Novakid propone un modello di prezzo accessibile, con lezioni a partire da 9 euro. Offre inoltre diverse opzioni di pacchetti, dai piani trimestrali a quelli annuali, per adattarsi alle diverse esigenze e budget. La piattaforma garantisce anche una politica di rimborso di 45 giorni, dimostrando la loro fiducia nella qualità dell’insegnamento.

