ATP Madrid: oggi iniziano i quarti di finale, domani in campo Sinner

Il Master 1000 di Madrid, iniziato lo scorso 22 aprile, entra nel vivo con i quarti di finale.

Il nostro Jannik Sinner, nella giornata di ieri, ha battuto il russo Karen Khachanov (5-7, 6-3, 6-3) e si prepara ad affrontare il canadese Auger-Aliassime, con un match che potrebbe portare il bolzanino alla semifinale del torneo.

Nel tabellone, però, vi sono anche altri nomi da tenere sott’occhio: gli altri quarti di finale, infatti, vedono di fronte Fritz e Cerundolo, Medvedev e Lehecka oltre a un altro match interessantissimo che vede il confronto tra Alcaraz e Rublev. Un torneo, dunque, con alcuni dei nomi più importanti del tennis mondiale non solo contemporaneo, ma anche futuro. Gli attesissimi match prenderanno il via alle ore 17.00 proprio con l’atteso Alcaraz – Rublev.

