Inglese semplice e divertente per bambini con Novakid: 15% di sconto

L’apprendimento della lingua inglese per i bambini è diventato più accessibile e coinvolgente che mai grazie a Novakid. Ora c’è un motivo in più per scegliere questa piattaforma innovativa: uno sconto del 15% sul primo acquisto con il codice ILSOFT15.

Quali sono i vantaggi di Novakid

Come funziona Novakid? Si tratta di un corso di inglese online progettato per bambini dai 4 ai 12 anni. La sua metodologia si basa su un’immersione linguistica completa, rendendo l’apprendimento dell’inglese semplice, veloce e divertente.

La piattaforma offre insegnanti certificati, ognuno specializzato nell’istruzione linguistica per bambini. Le lezioni sono personalizzate in base all’età e alle caratteristiche individuali dello studente, garantendo un’esperienza di apprendimento ottimale.

I piccoli studenti seguiranno le lezioni (completamente in inglese) da casa e online, quindi senza dover acquistare materiale extra o libri di testo. Inoltre, il programma segue il Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue (QCER).

I bambini avranno accesso a un account dedicato all’apprendimento tramite il gioco, con avatar personalizzati e compiti divertenti. I genitori, invece, avranno accesso completo a video e slide utilizzati durante il corso. In più, grazie alla realtà virtuale, i bambini avranno l’opportunità di viaggiare nei musei e nelle gallerie più famose al mondo, senza muoversi da casa propria.

Novakid utilizza il gioco come linguaggio universale, eliminando noiosi compiti e grammatica. Per questo diventa un’avventura coinvolgente per tutti i piccoli alunni. Utilizza il codice ILSOFT15 e regala a tuo figlio la migliore esperienza di apprendimento, risparmiando il 15% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.