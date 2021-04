MinisForum EliteMini X300: Mini PC con AMD Ryzen 5, sconto 90 euro

Oggi in offerta lampo su Amazon un Mini PC con caratteristiche adatte a gestire la produttività così come la didattica a distanza, la riproduzione dei contenuti multimediali e il gaming: MinisForum EliteMini X300 è acquistabile in queste ore approfittando di uno sconto di 90 euro sul prezzo di listino.

MinisForum EliteMini X300: l’offerta lampo sul Mini PC

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore Ryzen 5 3400G, GPU Radeon Vega 11, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 GB per lo storage (con possibilità di espansione), uscite video HDMI e Display Port con supporto a configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, quattro porte USB 3.0, lettore di schede microSD, due slot Ethernet, jack audio da 3,5 mm, WiFi 6 e Bluetooth 5.1. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutto questo racchiuso nel case compatto (15,4×15,3×6,2 cm) di MinisForum EliteMini X300, oggi acquistabile su Amazon in offerta lampo al prezzo di 509,99 euro invece di 599,99 euro.