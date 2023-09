INIU Cavo USB C USB C da 100W a prezzo imbattibile: 2 metri a soli 7€

Arriva preparato ad iPhone 15 o carica i tuoi dispositivi al massimo delle potenzialità con questo meraviglioso INIU Cavo USB C USB C. Con supporto fino ai 100W non ti fa dubitare della sua qualità e visto che è lungo 2 metri, la comodità è di casa.

Super performante, sicuro e universalmente compatibile con tutti i marchi non te lo perdere per nessuna ragione. Collegati su Amazon dove lo trovi in offerta, diventa tuo con appena 7,49€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

INIU Cavo USB C USB C da 100W, portarlo a casa è una certezza

Con un cavo come quello che ti sto presentando non puoi avere dubbi. Se hai un MacBook, hai intenzione di acquistare il nuovo melafonino o ancora, hai un prodotto compatibile con tale tecnologia è l’accessorio da mettere nel carrello.

Comodissimo perché lungo due metri, questo INIU Cavo USB C USB C ti lascia tutta la comodità di cui sei in cerca. Infatti puoi muoverti come vuoi e puoi stare lontano anche dalla presa di ricarica, caratteristica indispensabile sia in casa sia quando sei in giro e le distanze non sono sempre ottimali.

Pensa che è un po’ indistruttibile. Non solo i connettori sono rinforzati ma l’intera lunghezza è ricoperta da un intreccio di nylon che lo rende robusto e resistente. Sedia con le rotelle? Se ci passi sopra non succede niente.

Visti i 100W di potenza raggiungi le velocità massime supportate dai tuoi alimentatori per ridurre i tempi ai minimi storici.

Praticamente è un 100/100 da tutti i punti di vista. Cosa stai aspettando? Collegati immediatamente su Amazon per fare tuo questo INIU Cavo USB C USB C a soli 7,49€ con sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.