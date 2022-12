Inizia Natale, ecco la nuova offerta Very Mobile

Inizia Natale, o meglio il mese natalizio, e come ogni anno partono le offerte dei vari provider di servizi mobili per coloro che intendono cambiare gestore, ma anche per chi è già cliente.

A partire da oggi 1 dicembre 2002, Very Mobile lancia la sua nuova promozione che porta il nome di “Very Xmas” e con cui è previsto un regalo per i clienti che hanno un’offerta attiva, ma anche per coloro che hanno attivato Very 300.

Si tratta di 100 GIGA in più, che saranno validi per un mese a partire dalla data di attivazione.

I nuovi clienti che attiveranno qualsiasi tipologia di profilo tariffario, l’attivazione della promozione Very Xmas avverrà in automatico. Per passare a Very Mobile accedere qui.

Inizia Natale e Very Mobile lo festeggia già da ora

Come dicevamo, inizia Natale a partire da oggi con Very Mobile. Chi vuole passare col gestore accedendo a questa pagina e ottenere i 100 GIGA in più di traffico dati per un mese, può scegliere tra i seguenti profili tariffari:

Very MNP a 6,99 euro al mese per chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali, tranne Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu, con minuti illimitati, SMS illimitati e 100 GIGA di traffico dati. In alternativa, Very MNP a 7,99 euro al mese, con 150 GIGA al mese di traffico dati, e Very MNP a 9,99 euro al mese, con 220 GIGA di traffico Internet. Questi profili sono uguali anche per chi attiva un nuovo numero.

Invece, per chi proviene da TIM, Vodafone, WindTre, ho., Kena e Spusu, sono disponibili i seguenti bundle:

Very MNP a 12,99 euro al mese con minuti illimitati, SMS illimitati e 150 Giga al mese di traffico dati;

con minuti illimitati, SMS illimitati e 150 Giga al mese di traffico dati; Very MNP a 13,99 euro al mese con minuti illimitati, SMS illimitati e 220 Giga al mese di traffico Internet.

L’offerta Very 300 è di 13,99 euro al mese, ma non sono previsti né minuti illimitati e né SMS illimitati. Chi intende attivare chiamate e SMS, pagherà 29 centesimi di euro al minuto e 29 centesimi per ogni SMS inviato.

