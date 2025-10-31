 Inizia oggi a parlare una nuova lingua: Babbel ti regala la prima lezione
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Inizia oggi a parlare una nuova lingua: Babbel ti regala la prima lezione

Inglese, francese, spagnolo e molto altro: Babbel ti aiuta a parlare fluentemente in poche settimane. Inizia subito gratis con la prima lezione.
Inizia oggi a parlare una nuova lingua: Babbel ti regala la prima lezione
Informatica App e Software
Inglese, francese, spagnolo e molto altro: Babbel ti aiuta a parlare fluentemente in poche settimane. Inizia subito gratis con la prima lezione.

Con Babbel impari le lingue in un lampo: oggi puoi iniziare con la prima lezione gratis e toccare con mano il metodo che ha già conquistato 15 milioni di utenti in tutto il mondo. Scegli una tra le 14 lingue disponibili, crea il tuo account e inizia senza costi aggiuntivi. Se poi ti piace, puoi continuare scegliendo uno degli abbonamenti disponibili, che includono tutti gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma.

Babbel ti regala la tua prima lezione

Il metodo Babbel: in cosa consiste e perché è così apprezzato?

Il cuore di Babbel risiede nel suo metodo personalizzato, sviluppato da un team di oltre 150 esperti. Ogni corso è costruito per favorire una memorizzazione naturale e progressiva del lessico, aiutandoti a ricordare le parole più complesse attraverso la ripetizione al momento giusto. Secondo i dati condivisi dalla piattaforma, il 92% degli utenti ha migliorato le proprie competenze in soli due mesi.

Ma Babbel offre molto più di semplici lezioni: potrai alternare attività coinvolgenti come giochi, podcast ed esercizi di vocabolario. Inoltre, ogni corso è basato su argomenti diversi: grammatica, cultura, viaggi o vita quotidiana. Tutto questo in un ambiente privo di distrazioni e senza alcuna pubblicità.

Impara una nuova lingua con Babbel

Con un abbonamento Babbel puoi accedere, a seconda del piano scelto, a uno o a tutti i corsi di lingua disponibili: tra le lingue troviamo inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo, turco, olandese, svedese, norvegese, polacco, danese e indonesiano. Ogni percorso è pensato per adattarsi al tuo livello: che tu sia principiante o avanzato, Babbel ti guida passo dopo passo nel tuo percorso.

Iscriversi è semplicissimo: scegli la lingua che desideri imparare e la prima lezione è offerta da Babbel. Così puoi testare liberamente la piattaforma prima di decidere di abbonarti. Con l’abbonamento otterrai accesso illimitato ai contenuti e alle funzioni premium, il tutto a un prezzo vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

OpenAI offre crediti a pagamento per Sora

OpenAI offre crediti a pagamento per Sora
Siti porno e verifica età anche in Italia: da novembre per 48 portali

Siti porno e verifica età anche in Italia: da novembre per 48 portali
WhatsApp lancia l'app ufficiale per Apple Watch, finalmente

WhatsApp lancia l'app ufficiale per Apple Watch, finalmente
App IO in TV con uno spot che parla agli italiani

App IO in TV con uno spot che parla agli italiani
OpenAI offre crediti a pagamento per Sora

OpenAI offre crediti a pagamento per Sora
Siti porno e verifica età anche in Italia: da novembre per 48 portali

Siti porno e verifica età anche in Italia: da novembre per 48 portali
WhatsApp lancia l'app ufficiale per Apple Watch, finalmente

WhatsApp lancia l'app ufficiale per Apple Watch, finalmente
App IO in TV con uno spot che parla agli italiani

App IO in TV con uno spot che parla agli italiani
Eleonora Busi
Pubblicato il
31 ott 2025
Link copiato negli appunti