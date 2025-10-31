Inizia oggi a parlare una nuova lingua: Babbel ti regala la prima lezione

Con Babbel impari le lingue in un lampo: oggi puoi iniziare con la prima lezione gratis e toccare con mano il metodo che ha già conquistato 15 milioni di utenti in tutto il mondo. Scegli una tra le 14 lingue disponibili, crea il tuo account e inizia senza costi aggiuntivi. Se poi ti piace, puoi continuare scegliendo uno degli abbonamenti disponibili, che includono tutti gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma.

Il metodo Babbel: in cosa consiste e perché è così apprezzato?

Il cuore di Babbel risiede nel suo metodo personalizzato, sviluppato da un team di oltre 150 esperti. Ogni corso è costruito per favorire una memorizzazione naturale e progressiva del lessico, aiutandoti a ricordare le parole più complesse attraverso la ripetizione al momento giusto. Secondo i dati condivisi dalla piattaforma, il 92% degli utenti ha migliorato le proprie competenze in soli due mesi.

Ma Babbel offre molto più di semplici lezioni: potrai alternare attività coinvolgenti come giochi, podcast ed esercizi di vocabolario. Inoltre, ogni corso è basato su argomenti diversi: grammatica, cultura, viaggi o vita quotidiana. Tutto questo in un ambiente privo di distrazioni e senza alcuna pubblicità.

Con un abbonamento Babbel puoi accedere, a seconda del piano scelto, a uno o a tutti i corsi di lingua disponibili: tra le lingue troviamo inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo, turco, olandese, svedese, norvegese, polacco, danese e indonesiano. Ogni percorso è pensato per adattarsi al tuo livello: che tu sia principiante o avanzato, Babbel ti guida passo dopo passo nel tuo percorso.

Iscriversi è semplicissimo: scegli la lingua che desideri imparare e la prima lezione è offerta da Babbel. Così puoi testare liberamente la piattaforma prima di decidere di abbonarti. Con l’abbonamento otterrai accesso illimitato ai contenuti e alle funzioni premium, il tutto a un prezzo vantaggioso.