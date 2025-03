Inizia la Prova Gratuita di Apple Music, poi da 5,99€ al mese

Apple Music è la piattaforma di streaming che va al cuore della musica. Il ricco catalogo conta oltre 100 milioni di canzoni disponibili all’ascolto sia in streaming che al download. La possibilità di ascoltare i tuoi brani preferiti offline è utilissimo quando ti trovi senza rete, come ad esempio sull’aereo. Non perdere altro tempo: attiva ora la Prova Gratuita!

Per tutti i nuovi abbonamenti c’è 1 mese gratis. Iscrivendoti per la prima volta hai un mese di prova completamente gratuita. Successivamente, l’abbonamento si rinnoverà a partire da soli 5,99€. Un’occasione unica per provare tutta la potenza di questo servizio e la qualità incredibile e inimitabile di Apple. Gli audiofili non possono più farne a meno! Questa è la piattaforma musicale per eccellenza.

Apple Music: 3 abbonamenti a disposizione

Con Apple Music, dopo la il periodo di Prova Gratuita, hai a disposizione 3 piani di abbonamento, a seconda delle tue circostanze e necessità:

Piano Studenti a soli 5,99€ al mese dopo la prova gratuita di 1 mese;

a soli 5,99€ al mese dopo la prova gratuita di 1 mese; Piano Individuale a soli 10,99€ al mese dopo la prova gratuita di 1 mese;

a soli 10,99€ al mese dopo la prova gratuita di 1 mese; Piano Famiglia a soli 16,99€ al mese, dopo la prova gratuita di 1 mese.

Tutti e tre i piani di abbonamento offrono una prova gratuita di 1 mese. Inclusi hai 100 milioni di brani e oltre 30 mila playlist curate dalla redazione, interazione perfetta con Siri per i comandi vocali, brani musicali senza pubblicità, show originali, concerti, esclusive, radio live, programmi on demand, compatibilità con tutti i dispositivi, audio spaziale, audio lossless, Apple Music Sing e riproduzione offline.

Il Piano Famiglia aggiunge anche l’accesso illimitato ad Apple Music per un massimo di sei persone, libreria musicale personale per ogni componente della famiglia e suggerimenti musicali personalizzati per ciascun componente della famiglia.

Affidati a chi di musica se ne intende! Goditi il massimo da questa piattaforma di streaming musicale per un’esperienza sempre soddisfacente.