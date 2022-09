Inizio della scuola: Mondly scontato del 96%

Con l’arrivo di settembre, l’inizio dell’anno scolastico è ormai imminente. In questo periodo dunque è iniziato l’acquisto del materiale didattico per affrontare la nuova stagione di studi.

Per celebrare questo nuovo inizio, la piattaforma Mondly ha deciso di proporre una promozione davvero interessante. Si tratta di uno sconto del 96% che riguarda un pacchetto che include tutte e 41 le lingue del servizio, con un pagamento una tantum di appena 79,99 euro (invece di 1.999 euro).

Di fatto, si tratta di un’opportunità imperdibile per chiunque voglia imparare lingue straniere tramite un’app appositamente ideata per questo scopo.

A testimonianza del valore di Mondly vi sono alcuni importanti riconoscimenti come i premi App dell’Anno di Facebook e Migliore nuova app da Apple.

Mondly offre l’opportunità di imparare le lingue straniere comodamente tramite app smartphone

Padroneggiare una nuova lingua con Mondly è divertente, facile e veloce, a prescindere dal livello pregresso di conoscenza della stessa. Dietro questa app infatti, vi sono attenti studi, che includono una particolare cura nell’ottica della scienza neurale, abbinata a una tecnologia all’avanguardia.

L’app sfrutta le strategie di gamification per l’apprendimento delle lingue, riducendo i tempi di apprendimento.

Il tutto avviene focalizzandosi su frasi di uso comune, memorizzando prima le parole più usate per poi formare frasi più complesse e poi virare su conversazioni complete. In tal senso, la collaborazione di professionisti del settore per ogni lingua inclusa risulta essenziale.

La possibilità di esercitarsi con un Chatbot, dotato di riconoscimento vocale, così come l’utilizzo della Realtà Aumentata, rendono Mondly un metodo di apprendimento all’avanguardia, che non ha rivali nel settore.

Tra le lingue incluse in Mondly figurano:

inglese

francese

tedesco

spagnolo

russo

giapponese

coreano

cinese

turco

e tanti altri linguaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.