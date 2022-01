InMotion Hosting: quattro piani per creare un sito

Sul mercato ci sono numerose offerte per i servizi di web hosting che permettono di ospitare un sito a prezzi accessibili a tutti. InMotion Hosting propone quattro piani in abbonamento che possono soddisfare ogni esigenza. Grazie alla promozione in corso, il piano Core è disponibile con un sconto del 70% per due anni.

InMotion Hosting: solo 2,79 dollari/mese

I piani offerti da InMotion Hosting sono quattro: Core, Launch, Power e Pro. Solitamente quello più economico permette di creare un solo sito web. L'azienda statunitense consente invece di ospitare due siti con il piano Core, sfruttando uno spazio di 100 GB su SSD NVMe. L'utente deve però acquistare a parte il dominio. Ci sono tuttavia sottodomini illimitati, certificato SSL gratuito, 1 GB di spazio per i 10 account email e 40 database MySQL o PostgreSQL.

La creazione del sito web è facilitata dal BoldGrid Website Builder. La funzionalità One-Click Installs consente di installare rapidamente oltre 400 applicazioni direttamente dal pannello di controllo (cPanel). Non mancano specifiche tecnologie che incrementano la velocità di accesso e caricamento delle pagine. La sicurezza è invece garantita dai tool che rilevano spam, malware e altri attacchi informatici.

Al momento dell'acquisto è possibile aggiungere l'installazione gratuita di WordPress, Backup Manager, IP dedicato e Google Workspace. L'azienda offre inoltre un supporto tecnico 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e 365 giorni all'anno. L'abbonamento per due anni al piano Core può essere sottoscritto a 2,79 dollari/mese. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal.