Hosting personale o professionale? Guida alla scelta

La scelta di un hosting adatto alla propria attività online deve dipendere dal progetto che si desidera sviluppare, un “sito vetrina” non necessita delle stesse caratteristiche di un negozio per l'e-commerce, così come un blog personale non richiede le medesime funzionalità di un servizio che eroga servizi basati sull’interazione con gli utenti.

Esistono in ogni caso alcuni requisiti minimi che ogni piano hosting dovrebbe essere in grado di offrire per garantire un livello ottimale di sicurezza, prestazioni e affidabilità. Nel corso di questo approfondimento analizzeremo le proposte di OVHcloud, Cloud provider europeo con 18 milioni di siti Web ospitati, che restituiscono una panoramica completa delle feature immancabili per le varie tipologie di siti.

OVHcloud offre a scelta un dominio .it, .com oppure .eu gratis il primo anno sia per la creazione che per il trasferimento e rinnovabile al prezzo annuale dell'estensione selezionata. Tale offerta non è però valida per le estensioni con trasferimento gratuito.

Per tutti i domini registrati è incluso un account per la posta elettronica da 5 GB ed è disponibile il supporto a:

protezione DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) contro le tecniche di poisoning che reindirizzano il traffico verso server utilizzati per azioni malevole come il phishing ;

(Domain Name System Security Extensions) contro le tecniche di poisoning che reindirizzano il traffico verso server utilizzati per azioni malevole come il ; servizio Easy Redirect che rende le pagine dei social network accessibili direttamente dal proprio dominio tramite una semplice indicazione dell'URL associato.

Il passaggio successivo alla registrazione del nome a dominio è quello della scelta dell’hosting, per affrontare questa operazione OVHcloud offre dei piani ritagliati su misura in base alle finalità di un progetto, ai volumi di traffico che potrebbe gestire e ai servizi che potrebbe proporre.

Hosting Personale

La formula Hosting Personale di OVHcloud è stata pensata per chi è alla ricerca di una soluzione in grado di offrire il miglior rapporto tra prezzo e prestazioni, presentandosi come un piano hosting ideale per la creazione di un blog personale o aziendale.

Grazie ad una semplice procedura l’utilizzatore può attivare un sistema di gestione dei contenuti basato su WordPress, il CMS (Content Management System) Open Source più utilizzato al Mondo, personalizzare il dominio incluso, scrivere e pubblicare i primi contenuti.

Il servizio include un modulo CMS per realizzare rapidamente la prima pagina del proprio blog, un certificato SSL Let's Encrypt con cui abilitare la navigazione sicura e cifrata tramite protocollo HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer), 100 GB di spazio disco, 10 account email e traffico illimitato.

Sono compresi anche il supporto multi-sito fino ad un massimo di 5 siti Web ognuno associato ad un dominio o ad un sottodominio, la protezione anti-DDoS (Distributed Denial of Service) contro gli attacchi informatici mirati a causare interruzioni di servizio e il protocollo HTTP/2 per velocizzare il caricamento delle pagine Web.

Hosting Pro

OVHcloud propone il piano Hosting Pro che permette a chiunque lo desideri di creare un sito Internet professionale, ad esempio una vetrina aziendale online, sfruttando le potenzialità dei migliori CMS oggi disponibili, un’opportunità per incrementare velocemente la visibilità online delle proprie pagine Web e di rimanere a stretto contatto con i propri clienti.

Con questa formula si ha la possibilità di scegliere tra i CMS WordPress, Drupal e Joomla!, un certificato SSL Let’s Encrypt, 250 GB di spazio disco e la possibilità di attivare fino 100 account email, traffico illimitato.

Anche in questo caso abbiamo a disposizione il supporto multi-sito ma fino ad un massimo di 10 siti Web. Non mancano la protezione contro gli attacchi DDoS e il supporto al protocollo HTTP/2 per siti Web con prestazioni elevate.

Hosting Performance

Il piano Hosting Performance di OVHcloud è stato pensato per ospitare siti Web dedicati al commercio elettronico e per realizzare store online con PrestaShop, una soluzione Open Source concepita per vendere su Internet che offre un set di strumenti completo per gli esercenti, centinaia di moduli con cui estendere le funzionalità di base e una community di supporto a livello internazionale.

La proposta comprende un CDN (Content Delivery Network) con cui massimizzare le prestazioni delle pagine Internet, un certificato SSL Let’s Encrypt, un modulo PrestaShop e l’opzione Boost che consente di gestire anche i picchi di traffico più elevati.

Sono disponibili anche un database server SQL privato, 500 GB di spazio Web, 1.000 account email, traffico illimitato, il supporto multi-sito con la possibilità di attivare un numero illimitato di siti Web, la protezione contro gli attacchi DDoS e il supporto al protocollo HTTP/2.

Hosting Performance viene proposto in 4 diverse configurazioni per garantire la massima adattabilità alle varie tipologie di e-commerce, le differenze tra di esse riguardano in particolare la disponibilità di virtual core della CPU e la quantità di memoria RAM in dotazione. Si può quindi scegliere tra “Hosting Performance 1” (CPU: 1x vCore e RAM: 2 GB), “Hosting Performance 2” (CPU: 2x vCores e RAM: 4 GB), “Hosting Performance 3” (CPU: 3x vCores e RAM: 6 GB) nonché “Hosting Performance 4” (CPU: 4x vCores e RAM: 8 GB).

Tecnologie supportate dai piani hosting

I piani hosting di OVHcloud offrono il supporto al linguaggio di sviluppo PHP (versioni 8.0, 7.4 e 7.3) e all’RDBMS (Relational Database Management System) MySQL.

È possibile gestire i file direttamente sul server o amministrare i database da CLI (Command Line Interface) tramite il protocollo SSH, mentre il sistema per la creazione di backup automatizzati consente di ripristinare gratuitamente un sito Web in pochi click nel caso in cui si dovessero presentare errori di configurazione o altre problematiche.

Gli hosting Web di OVHcloud vengono consegnati con IPv6, viene quindi garantita la disponibilità dei siti Internet indipendentemente dal protocollo e dal dispositivo adottato in navigazione. E poi possibile controllare il numero di visite e visualizzare i volumi di traffico tramite statistiche e analisi dei dati che comprendono informazioni sulle regioni di provenienza dei visitatori, le pagine più visitate e tutto ciò che potrebbe essere utile per migliorare la produttività dei siti Web.

Una volta selezionato il nome a dominio e il piano hosting desiderato è possibile associare ad essi dei servizi accessori come una soluzione di posta elettronica professionale completa di agenda, utilizzo degli account in modalità offline, certificati SSL e una Webmail consultabile da qualsiasi dispositivo.

Opzionalmente sono attivabili anche strumenti collaborativi di Microsoft per salvare e condividere documenti online.