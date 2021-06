Innovazione e digitalizzazione alla base di un vero progetto di ripresa

Se dovessimo riassumere l'anno appena trascorso, basterebbe un'unica parola: digitalizzazione. Ma come possiamo colmare i gap che sono stati riscontrati soprattutto nel corso dell'anno in cui la digitalizzazione era l'unico mezzo per consentirci di procedere con le attività di un quotidiano caratterizzato da bruschi cambiamenti?

La pandemia da Covid-19 infatti, ha intensificato come mai prima la diffusione della videocomunicazione. Da questo sono poi emerse nuove necessità: mettere a disposizione dell'intero personale device/equipaggiamenti che possano garantire la continuità delle attività in essere in modo semplice, senza bisogno del supporto continuo di una figura IT e che possano garantire standard di sicurezza molto elevati.

Ed è proprio di questo che stanno dibattendo gli “addetti ai lavori” nell'ultimo FORUM PA 2021 “Connettere le energie vitali del paese”. Cinque gli incontri di scenario previsti e che stanno animando la manifestazione dal 21 giugno scorso fino al 25. Una tavola rotonda sui temi centrali per il futuro del nostro paese, declinati appositamente secondo le missioni identificate dal governo nel Piano di Ripresa e di Resilienza. Un'occasione dove chi opera in “prima linea” in questo settore si è di fatto confrontato con i rappresentanti del governo ascoltando le considerazioni di ospiti di caratura internazionale e di esperti provenienti dalle eccellenze delle imprese nazionali.

A questa importante manifestazione ha partecipato anche Simone Lo Russo, Founder & Owner di Impianti S.p.A. (azienda italiana leader di settore con esperienza trentennale), ICT/AV System Integrator con una forte connotazione verso il Business Development che da sempre sottolinea l'importanza di device /equipaggiamenti che non garantiscano solo la continuità delle normali attività ma soprattutto che garantiscano standard di sicurezza molto elevati.

“Fino agli inizi del 2020 la videoconferenza non veniva considerata un capo saldo per poter proseguire con le attività in essere, il personale non aveva alcuna formazione a riguardo e non vi erano figure formate e dedicate a queste attività (UCC Manager/IT). Inoltre, le infrastrutture pre-esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni erano caratterizzate da sistemi Legacy basati su tecnologie proprietarie non ancora in cloud, quindi on premises, ed erano installate in sale all'interno delle quali l'accesso era destinato alle sole “élite”. Nel nostro Paese, la trasformazione digitale è diventata, da tempo, la vera sfida da affrontare, dove la mission principale consiste nel creare e rafforzare le connessioni tra tutti e rendere la videocomunicazione più ”democratica”, quindi fruibile a tutti, anche a personale con un basso livello di formazione. Sicuramente innovazione e digitalizzazione sono ormai alla base di un progetto di ripresa condiviso ed è giunto il momento che tutti possano essere in grado di affrontare qualsiasi tipo di videocomunicazione con i giusti dispositivi.” dichiara Simone Lo Russo, Founder & Owner di Impianti S.p.A. figura di rilievo a quest'ultimo FORUM PA 2021 “Connettere le energie vitali del paese” che aggiunge: “Oggi più che mai stiamo vivendo un cambiamento dettato da nuove necessità e noi, come Impianti S.p.A, siamo stati e continueremo ad essere al fianco e a supporto della Pubblica Amministrazione in questa transizione” conclude Simone Lo Russo.

Nel corso del seminario infatti, Impianti S.p.A ha fatto un'analisi approfondita degli scenari legati alla digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni fornenendo dei suggerimenti che consentano di implementare la tecnologia all'interno delle attività lavorative, semplificandole.

