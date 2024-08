Inside Out 2: quando uscirà in streaming e dove?

Inside Out 2 è il nuovo capolavoro d’animazione degli studi Pixar ed è in arrivo per lo streaming. Qui è dove facciamo il punto su quanto sappiamo in merito alla data di uscita e alla piattaforma che accoglierà la pellicola. Si tratta senza dubbio di uno dei contenuti più attesi della stagione, un enorme successo commerciale al botteghino.

Quando uscirà Inside Out 2 in streaming?

Sappiamo che è stata portata nelle sale americana il 14 giugno 2024 e in quelle italiane alcuni giorni dopo, il 19 giugno. È diventato il decimo film con più incassi nella storia del cinema, subito dopo Il Re Leone e prima di The Avengers, entrambi presenti nel catalogo di D+.

E sarà proprio Disney+ ad accogliere anche Inside Out 2, in esclusiva, così come avviene per tutte le altre produzioni di casa Pixar. Non appena disponibile, sarà visibile sulla piattaforma da tutti gli schermi: smartphone, tablet, computer, televisori e altro.

Per quanto riguarda invece la data di uscita, ancora non ci sono certezza. L’ipotesi più probabile è che possa arrivare nel mese di settembre. A partire da domani, 20 agosto, sarà in vendita e a noleggio sui servizi VOD (video on demand) nel suo formato digitale in molti paesi del mondo, dunque è possibile che su D+ possa arrivare già entro le prossime settimane.

Intanto, si è già iniziato a discutere di un ipotetico Inside Out 3. Il regista Kelsey Mann ha dichiarato di avere molte idee da sviluppate, rimaste escluse dalla pellicola uscita quest’anno. Considerando il successo ottenuto dai primi due film, non fatichiamo a immaginare sia già stato messo in cantiere da Pixar.

