InSight in safe mode per una tempesta di sabbia

La NASA ha comunicato che InSight è ora in modalità provvisoria per risparmiare energia. Le misurazioni sono state interrotte perché nella zona in cui si trova il lander è attualmente in corso una tempesta di sabbia. Gli ingegneri dell'agenzia spaziale statunitense sperano di ripristinare le normali attività nelle prossime settimane.

InSight: problemi di autonomia

La modalità provvisoria è stata attivata lo scorso 7 gennaio, in quanto la tempesta di sabbia ha ridotto la luce che colpisce i pannelli solari di InSight. Il contatto radio avvenuto il 10 gennaio ha permesso di stabilire che il livello delle batterie del lander è basso, ma sufficiente per le funzioni essenziali. Lo scaricamento delle batterie è stata probabilmente la causa della “morte” del rover Opportunity.

La tempesta di sabbia può ridurre la quantità di luce solare che raggiunge i pannelli e depositare la sabbia sui pannelli stessi. Quest'ultima situazione si è verificata l'anno scorso, ma è stata risolta parzialmente con un metodo ingegnoso utilizzando il braccio robotico. Non è chiaro al momento se la nuova tempesta ha aggiunto un altro strato di sabbia sui pannelli solari.

Gli ingegneri della NASA sperano di poter ristabilire le comunicazioni con il lander nelle prossime settimane. Questa attività richiede una grande quantità di energia. InSight è arrivato su Marte il 26 novembre 2018. Il suo compito è studiare la struttura interna del pianeta (crosta, mantello e nucleo) con un sismografo. La missione doveva durare due anni, ma è stata estesa per altri due anni fino a dicembre 2022.