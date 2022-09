Insta360 X3, l'action cam che ti mette al centro

Insta360 ha annunciato la nuovissima action cam Insta 360 X3, il nuovo top di gamma pensato per i content creators e progettato per offrire qualità di immagine a nuovi livelli.

Con la serie X, stiamo reinventando le videocamere per rendere tutto ancora più facile. In particolare, la nuova X3 è stata progettata per la nuova generazione di content creator per portare la loro creatività a un livello superiore JK Liu, fondatore di Insta360

Insta360 X3

Qualità significa dettaglio ed emozione, ciò che nel tempo restituisce a questi filmati un’empatia ed un coinvolgimento che li trasforma in adrenalina pura. Insta360 X3, infatti, è uno strumento in grado di catturare l’intera scena per poi consentire montaggi successivi scegliendo ciò che più restituisce l’emozione del momento. Il tutto a partire da materia prima di grande qualità:

Con il nuovo sensore da 1/2″ e il monitor touchscreen da 2,29″, Insta360 X3 è una videocamera tascabile estremamente potente. Gira video a 360° in 5,7K con Active HDR e l’effetto Selfie Stick Invisibile, oppure fotografie da 72MP con dettagli sorprendenti. Insta360 X3 può essere è anche usata come action cam standard con la modalità a obiettivo singolo ultra-wide in 4K. Per l’editing, si può utilizzare l’app Insta360, un concentrato di intelligenza artificiale con strumenti di reframing intuitivi per rendere magica ogni azione.

La nuova Insta360 è disponibile fin da subito su Amazon al prezzo di lancio di 539,99 euro. La struttura è confermata a doppio obiettivo, la stabilizzazione è rafforzata da un nuovo algoritmo dedicato e la nuova Modalità Selfie garantisce qualcosa di completamente nuovo per i dispositivi di questo genere: è possibile scattare videoselfie a 60fps, senza reframing, senza che il selfie stick sia in alcun modo visibile. Scompare l’elemento di disturbo, insomma, lasciando nelle immagini l’apparenza di una vera videocamera che mette al centro della scena il protagonista: tu.

Timelaps in 8K, rotazioni con orizzonte livellato, impermeabilità fino a 10 metri: l’action cam raggiunge nuove importanti ambizioni, insomma, trasformandosi in compagna sempre più fedele e affidabile delle proprie uscite sportive, dei propri viaggi o del proprio tempo libero.