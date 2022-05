Instagram: aggiornamento estetico in arrivo

Instagram ha deciso di darsi una svecchiata, come si suol dire, con un refresh estetico di logo, font e layout di app e marketing. A comunicarlo è stata Meta stessa, la società di Mark Zuckerberg alle spalle del celebre social network fotografico, senza però specificare tempi e modalità di diffusione dell’aggiornamento.

Instagram: le novità per logo, font e layout

Andando più in dettaglio, per quel che concerne il logo, viene introdotto un nuovo gradiente. Quello che accompagna ormai da anni l’app resta di base sempre lo stesso, ma la società ha dichiarato di aver impiegato una tecnica di modellazione 3D innovativa, in collaborazione con l’artista digitale Rose Pilkington, che consiste in una luce digitale che può essere personalizzata in base allo scenario a cui viene applicata. Proprio per le sue caratteristiche, il gradiente risulta essere diverso ogni volta che viene visualizzato e può essere impiegato in vari contesti.

Riguardo il font, invece, si tratta di una soluzione personalizzata che l’azienda ha denominato Instagram Sans. Si ispira agli elementi di design che i clienti vedono nel quotidiano ed è stato pensato per essere leggibile e al contempo decorativo, grazie agli abbellimenti presenti in svariate lettere e simboli. Inoltre, è accessibile globalmente grazie al supporto di numerosi script da ogni dove.

Per quanto concerne il layout, l’app di Instagram adesso va a massimizzare lo spazio che viene concesso ai contenuti visibili, le foto adottano uno stile visuale differente e più intimo, mentre il logo risulta essere più prominente e, dunque, anche visibile quando viene aperta l’applicazione, tutto per fare in modo che i contenuti vengano sempre messi al primo posto.