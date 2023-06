Instagram: arrivano Canali Broadcast come su WhatsApp

Meta continua il rilascio di nuove funzionalità per le sue applicazioni social: dopo avere introdotto i Canali su WhatsApp, la stessa feature approda anche su Instagram. Ebbene sì: i Canali Broadcast arrivano su Instagram per permettere ai creator di raggiungere più facilmente i loro fan e la loro community, interfacciandosi con essa nel modo più diretto possibile e in maniera unilaterale.

I Canali Broadcast sono anche su Instagram

Mark Zuckerberg ha confermato la disponibilità globale dei Canali Broadcast giusto nelle ultime ore, ribadendo che si tratta del modo più dinamico e divertente per gli influencer e creatori di contenuti per interagire con i loro fan, condividendo link, anteprime alle Storie o immagini, testi e audio esclusivi per incoraggiare anche i follower meno social ad iscriversi.

Riempiendo i Canali con contenuti “dietro le quinte”, sondaggi e altri aggiornamenti, i creator potrebbero dare nuova vita a una piattaforma che, altrimenti, viene progressivamente abbandonata dagli utenti storici che si sono affidati a Instagram per condividere fotografie.

Nel corso delle prossime settimane arriveranno anche nuove funzionalità, tra cui la raccolta diretta di feedback e una casella di posta per accedere all’intera serie di Canali Broadcast ai quali ci si è iscritti. Del resto, con sempre più creator che hanno aperto il loro Canale (vedi Fedez, Chiara Ferragni e Alessia Lanza tra i tanti), ritrovarli tutti in un unico luogo è la scelta migliore.

Si vocifera, infine, anche l’introduzione di un chatbot IA all’interno dei Canali. Per ogni novità ufficiale, però, non ci resta che attendere altri annunci da Zuckerberg e soci.