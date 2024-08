La canzone preferita sul profilo Instagram: MySpace, sei tu?

A volte ritornano: una nuova funzionalità di Instagram, appena introdotta dal team di Meta al lavoro sulla piattaforma, fa tanto inizio anni ‘2000. È quella che permette agli utenti del social network di aggiungere la loro canzone preferita al profilo, così da poter condividere i propri gusti musicali con il resto della community. Un biglietto da visita, insomma ( dimmi cosa ascolti e ti dirò chi sei ). Chi è online da almeno un paio di decenni e inizia ad avere qualche capello bianco in testa non farà fatica a richiamare alla mente qualcosa di molto simile sulle bacheche di MySpace.

La canzone del profilo su Instagram, come MySpace

Il brano scelto è messo in evidenza all’interno della sezione bio dell’account, posizionato appena sotto le informazioni descrittive. Può essere riprodotta in streaming con un semplice tap. Fortunatamente, non c’è l’autoplay come avveniva sulla piattaforma di Tom Anderson. Va precisato che si tratta solo di un estratto dalla lunghezza pari a 30 secondi. Dopotutto, è il 2024, non il 2003, siamo tutti sempre di fretta. No?

È possibile aggiungere la canzone semplicemente modificando il profilo, selezionandolo dal catalogo di quelli per i quali Meta ha acquisito i diritti. A tal proposito, ricordiamo che solo pochi giorni fa il gruppo ha trovato un accordo con UMG (Universal Music Group) per continuare a sfruttarne la musica.

Per il lancio, Instagram ha collaborato con la popstar Sabrina Carpenter, che quest’anno (apprendo in questo momento) ha scalato le classifiche con la hit “Espresso”. Visitando la sua pagina, compare il player mostrato nello screenshot qui sopra per ascoltare un’anteprima del pezzo inedito intitolato “Taste”, incluso nel nuovo album in uscita domani.

Come sempre accade in questi casi, il rollout della novità è graduale e potrebbe trascorrere qualche giorni prima di vederne la disponibilità. Un aggiornamento dell’applicazione potrebbe aiutare ad accelerare i tempi.