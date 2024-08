Threads: bozze multiple, insights e altre novità

Quasi contemporaneamente all’arrivo dei nuovi sticker su WhatsApp, Meta ha annunciato diverse novità interessanti per la versione web di Threads. La maggioranza delle funzionalità sono indirizzate ai creatori di contenuti, tra cui la visualizzazione dei dati statistici (Insights). È possibile anche salvare bozze multiple dei post.

Novità di Threads sul web

Nella versione web di Threads è presente ora la nuova sezione Insights. I creatori di contenuti possono verificare le performance dei post attraverso una serie di metriche. Sono indicati il numero delle visualizzazioni (follower e non follower), le interazioni totali (follower e non follower), il tipo di interazione (like, commenti e citazioni), il numero totale di follower, le percentuali di follower in base a posizione geografica, età e sesso.

In precedenza era possibile salvare una bozza alla volta (quella nuova sostituiva la vecchia, se non pubblicata). Meta permette ora di salvare fino a 100 bozze prima di pubblicarle online. Nelle prossime settimane verrà aggiunta l’opzione per la programmazione dei post. Gli utenti possono inoltre personalizzare la pagina home scegliendo l’ordine delle colonne (la nuova interfaccia simile a TweetDeck è disponibile da fine maggio).

Le novità sono esclusivamente per la versione web (non per tutti gli utenti). Adam Mosseri ha comunicato che potrebbero arrivare anche sulle app mobile. Threads ha recentemente raggiunto i 200 milioni di utenti attivi al mese (dopo 13 mesi dal lancio ufficiale).

Il social network è ancora in fase di sviluppo. Le funzionalità, tra cui il supporto per il fediverso, vengono aggiunte in maniera graduale. Non mancano le critiche, come quelle relative alla visibilità dei contenuti politici. Nel 2025 potrebbero essere introdotte le inserzioni pubblicitarie.