WhatsApp: sticker personalizzati, IA e GIPHY

WhatsApp ha annunciato quattro interessanti novità per gli sticker. Gli utenti possono creare adesivi personalizzati su Android, cercarli nel vasto catalogo di GIPHY e generarli con l’intelligenza artificiale. È disponibile inoltre una nuova opzione per la gestione degli sticker salvati. Nel frattempo continuano i test per nuove funzionalità.

Più sticker in WhatsApp

L’azienda di Menlo Park ha avviato una collaborazione con GIPHY per portare il suo enorme catalogo di sticker direttamente all’interno di WhatsApp. Gli utenti devono solo toccare l’icona degli sticker ed effettuare una ricerca usando testo o emoji.

Una curiosità: Meta aveva acquisito GIPHY circa 4 anni fa per una somma di 400 milioni di dollari, ma l’operazione è stata bocciata dalla Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito. L’azienda californiana ha quindi venduto GIPHY a Shutterstock per 53 milioni di dollari.

La versione Android dell’app riceve inoltre una funzionalità già presente su iOS. Gli utenti possono creare sticker personalizzati a partire da una foto o modificare quelli esistenti con testo, ritaglio e disegno. Al termine vengono salvati automaticamente e possono essere condivisi con amici e familiari.

Gli utenti statunitensi possono anche creare nuovi sticker su Android e iOS, utilizzando Meta AI (la distribuzione di modello e relativo chatbot è stata sospesa in Europa per la violazione del GDPR). Infine è più facile trovare nuovi sticker e organizzarli a piacimento (ad esempio spostando i preferiti nella parte superiore).