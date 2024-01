WhatsApp: nuova funzione per sticker personalizzati su iOS

Dopo aver aggiunto nuovi strumenti per la formattazione dei testi, WhatsApp sta implementando un nuovo strumento per la creazione di sticker personalizzati su iOS 17 e versioni successive che di certo saprà fare la gioia di tutti i più appassionati utilizzatori della celebre app di messaggistica.

WhatsApp: nuovo tool per creare sticker personalizzati su iPhone

In precedenza, si potevano creare adesivi trascinando e rilasciando immagini dalla galleria di iOS nell’app, ma grazie alla nuova funzione diventa possibile creare sticker ancora più accattivanti, con l’opportunità di disegnare sulle immagini adoperate a tal scopo, aggiungervi testi e pure applicare ulteriori adesivi esistenti.

Per creare un adesivo da un’immagine esistente, dunque, bisogna aprire la barra degli sticker, selezionare la voce “Crea sticker” e poi scegliere un’immagine dalla propria galleria. Successivamente è possibile personalizzare gli sticker scegliendo un ritaglio, aggiungendo del testo e disegnando su di esso. Vi è altresì l’opportunità di modificare qualsiasi versione creata in precedenza aprendo la barra, tenendo premuto lo sticker che si desidera editare e poi selezionando l’opzione “Modifica sticker”.

Da tenere presente che precedentemente WhatsApp Web aveva già implementato una funzionalità simile, ma di certo la possibilità di creare sticker personalizzati tramite l’app mobile è molto più pratica.

L’unica cosa da considerare, per quel che riguarda la nuova funzione, è che se il dispositivo in uso ha una versione del sistema operativo precedente a iOS 17 gli sticker si possono solo modificare e non creare, mentre gli utenti Android possono soltanto visualizzare e reagire agli sticker personalizzati, almeno per il momento.