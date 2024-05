Threads: nuova interfaccia in stile TweetDeck arriva su desktop

Meta ha annunciato il lancio globale del nuovo threads.net su desktop, che offre maggiori opzioni di personalizzazione e monitoraggio agli utenti di Threads. Questa novità arriva dopo un periodo di test della nuova interfaccia utente in stile Tweetdeck.

Come promemoria, Tweetdeck offriva un’interfaccia a colonne personalizzabili per visualizzare flussi, menzioni, DM, liste, ecc., con la possibilità di programmare i tweet, accedere a più account contemporaneamente, visualizzare statistiche e tanto altro ancora.

Funzionalità della nuova interfaccia utente desktop di Threads

La nuova interfaccia utente desktop di Threads consente agli utenti di creare flussi personalizzati di aggiornamenti su qualsiasi argomento scelto, visualizzabili in un’unica area di lavoro insieme ai feed “Following” e “For you“. È possibile aggiungere colonne dedicate alle ricerche, ai tag, agli account preferiti, ai post salvati e alle notifiche. Inoltre, la funzione di “aggiornamento automatico” può essere attivata su qualsiasi colonna per visualizzare i nuovi contenuti in tempo reale.

Il team di Threads inoltre, sta lavorando a un aggiornamento che consentirà agli utenti di trascinare e rilasciare facilmente le colonne nella visualizzazione per aggiornarne la posizione, rendendo l’interfaccia ancora più personalizzabile.

I vantaggi per i creator

Questo aggiornamento aumenterà l’utilità di Threads come strumento di raccolta e monitoraggio delle notizie. I brand manager saranno in grado di tenere sotto controllo le discussioni rilevanti nell’app e monitorare i profili chiave di interesse. Inoltre, la nuova interfaccia potrebbe rendere Threads più prezioso per il coinvolgimento nelle notizie in tempo reale, un punto di forza dell’app simile a Twitter.

Inizialmente, il team di Threads si è mostrato restio nei confronti dei feed in tempo reale per il timore di spam, disinformazione e malumori. Tuttavia, si stanno riprendendo con la nuova interfaccia utente desktop e l’aggiunta di un’opzione di ordinamento “Recenti” nei risultati di ricerca. Meta vuole adottare con Threads un approccio diverso da quello di Twitter, ma riconosce l’importanza della discussione in tempo reale e di attualità.

La posizione di Adam Mosseri sui contenuti politici su Threads

Adam Mosseri, capo di Instagram, ha chiarito la sua posizione anti-notizie nell’app, spiegando che gli sforzi per limitare la diffusione di contenuti politici funzionano principalmente a livello di account, non di singoli post. Ciò significa che gli utenti che pubblicano occasionalmente post politici non subiranno penalizzazioni in termini di reach, mentre i profili che condividono costantemente post politici vedranno una minore reach. Mosseri ha sottolineato che Threads non è contrario alle notizie, ma non vuole amplificare le notizie politiche.