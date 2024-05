Meta testa una versione di Threads simile a TweetDeck

Meta ha iniziato a testare una nuova interfaccia per Threads, ispirata a TweetDeck, che consente agli utenti di creare feed personalizzabili organizzati in colonne. Questa soluzione offre una maggiore flessibilità nell’utilizzo della piattaforma, permettendo di visualizzare contemporaneamente diverse tipologie di contenuti.

Gli utenti selezionati per il test potranno scegliere di mantenere un unico feed o di aggiungere colonne separate per ricerche preferite, tag, account, post salvati e notifiche. Inoltre, sarà possibile decidere se le colonne si aggiorneranno automaticamente in tempo reale, offrendo un’esperienza sempre aggiornata.

L’introduzione di questa nuova interfaccia sembra essere una risposta diretta alle lamentele degli utenti avanzati, come i creator, che attualmente sono costretti a navigare nel feed “For You” basato sull’algoritmo ogni volta che accedono alla versione web della piattaforma. Sebbene esista un feed “Following” in tempo reale, raggiungerlo richiede passaggi aggiuntivi, rendendo l’esperienza meno intuitiva.

TweetDeck: il predecessore di X Pro

TweetDeck, originariamente un’applicazione di terze parti acquisita da Twitter nel 2011, era uno strumento popolare tra i power user, i giornalisti e i marketer grazie alle sue funzionalità avanzate, come il supporto di più account e i feed personalizzabili. Ora, per accedere alla nuova versione che si chiama X Pro, è necessario sottoscrivere un account X Premium al costo di 8 dollari al mese.

Ricerche cronologiche su Threads

Oltre alla nuova interfaccia utente simile a TweetDeck, Meta sta introducendo anche una scheda cronologica recente per le ricerche su Threads. Secondo Adam Mosseri, a capo di Instagram, i risultati delle ricerche saranno ancora valutati in base alla qualità, ma sarà possibile visualizzarli in ordine cronologico, offrendo agli utenti una maggiore varietà di opzioni di navigazione.