Instagram, il collage per riassumere il 2024 nelle Storie

Instagram ha introdotto una nuova funzione disponibile solo per la prima settimana di gennaio. Ora si possono creare dei collage con le proprie foto preferite dell’anno appena trascorso e condividerli nelle Storie con gli amici. È un bel modo per ricordare e riassumere i momenti più significativi del 2024.

Come funziona il collage nelle Storie di Instagram

Fino ad ora, per creare qualcosa di simile a un collage nelle Storie bisognava aggiungere una foto, ridimensionarla, spostarla e poi aggiungere altre immagini come sticker. Instagram offre anche la funzione layout che permette di inserire più foto in una Storia, ma vengono disposte solo in una griglia.

La nuova funzione invece, promette di rendere tutto più semplice e creativo. Basterà selezionare le proprie foto preferite del 2024 e Instagram le assemblerà automaticamente in un collage, pronto per essere condiviso con i propri follower nelle Storie.

Altre novità di Instagram a tema Capodanno

Oltre ai collage, Instagram ha lanciato anche altri contenuti dedicati alla fine dell’anno:

Nuovi template “Add Yours” a tema, che permettono agli amici di rispondere alla tua Storia con una loro Storia;

Nuovi effetti di testo “Nuovo Anno” e “Conto alla rovescia”;

Temi natalizi per le chat dei messaggi diretti;

Frasi segrete come “Felice Anno Nuovo” che, se scritte nei DM o nei commenti, attivano effetti speciali.

Insomma, Instagram vuole farci chiudere in bellezza il 2024 e iniziare con slancio il nuovo anno. La possibilità di creare collage-ricordo dell’anno appena passato è sicuramente la novità più interessante. Non resta che selezionare le nostre foto top del 2024 e condividere il nostro personalissimo best of con amici e follower!