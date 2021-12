Instagram, come guadagnare se hai meno di 10K followers

Instagram, soprattutto negli ultimi anni, è passato da essere un semplice social a una vera e propria vetrina digitale. Culla di influencer e travel blogger, sempre più aziende si affidano alla piattaforma fotografica per promuovere la propria attività. Ma come emergere in un mercato ormai saturo? Dot Lung, conosciuta online anche come “Mother of Social Media Dragon” è un vero guru del settore e ha deciso di condividere la sua infallibile “formula Dragon” con il mondo attraverso un corso formativo pubblicato sulla piattaforma Domestika. Il corso in questione lo puoi trovare a questo link, scontato per un breve periodo di tempo del 75%.

Formula Dragon: cos'è e perché è efficace

La “formula Dragon” è un metodo, messo a punto dall'esperta in social media Dot Lung, molto efficiente per creare strategie Instagram e contenuti di successo, che ti permetteranno di guadagnare grazie al social. Sono 21 le lezioni, dalla durata compessiva di circa 1 ora e 20. La “formula magica” di Dot consiste in sei elementi cruciali: dialogo, relazionabilità, autenticità, dare valore, opinioni e nicchie. Seguendo passo dopo passo gli insegnamenti capirai come creare contenuti che attirino pubblico e interazioni, ma non solo: saprai anche come organizzare e distribuire i vari temi che vuoi affrontare e come pianificare una strategia di distribuzione sfruttando tutti i formati che offre Instagram, dai semplici post alle storie fino ai reels.

L'aspetto chiave del corso è che Dot non si limiterà a spiegarti le basi di didascalie, post carosello o hashtag, ma ti aiuterà concretamente nella strada verso il successo permettendoti di accedere a un gruppo di lavoro privato che ti dia quella spinta in più di cui hai bisogno per iniziare. Il corso è rivolto a figure freelance, coach, consulenti e tutti coloro che vogliono usare i social media per far crescere il proprio business. Hai meno di 10mila followers e vuoi guadagnare con Instagram? Allora questo è il corso che fa per te. L'unico requisito di cui avrai bisogno è un account Instagram. Se sei curioso di conoscere più a fondo la formula di Dot Lung, ti segnaliamo che il suo corso di strategie Instagram è al momento in offerta per un periodo di tempo limitato a soli 9,90 euro anziché 39,90.