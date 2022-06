Instagram come TikTok: al via i test per lo schermo pieno

Instagram sta valutando la possibilità di inserire un nuovo layout a schermo intero molto simile a quello adottato da TikTok. Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha confermato che l’obiettivo è rendere più facile scoprire contenuti e connettersi con gli amici, per questo sono iniziati i test che hanno coinvolto un numero di utenti selezionati.

L’intento non dichiarato è ovviamente anche quello di coinvolgere l’utenza sempre più attratta da alternative come TikTok e Snapchat, popolate in particolare i giovanissimi. Non è detto che la cosa porti poi ad una release definitiva: Instagram chiede feedback agli iscritti coinvolti nel test per capire quanto la novità possa funzionare.

Instagram guarda a TikTok: arriva il layout a schermo pieno?

La prima volta che abbiamo intravisto la nuova interfaccia è stata nel mese di maggio, quando un portavoce di Meta aveva confermato come il tutto fosse stato progettato allo scopo di portare i video in primo piano e al centro rispetto al layout storico di Instagram.

Ritagliarsi uno spazio in un segmento di mercato che adesso sembra essere dominato da TikTok non è semplice, per questo Meta cerca di sfruttare la sua piattaforma più simile, del resto Instagram è nato per la condivisione delle foto, per guadagnare terreno. Una soluzione che del resto migliorerebbe la visualizzazione dell’app su smartphone pieghevoli e dal display molto grande, dove oggi invece non risulta del tutto funzionale.

Zuckerberg non ha specificato in che modo vengono selezionati gli utenti che potranno provare la nuova interfaccia, ma potrebbe trattarsi di una scelta totalmente casuale, quindi potresti ricevere l’aggiornamento a sorpresa.