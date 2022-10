Instagram, il down del 31 ottobre 2022 (update)

Instagram non funziona: il social network mostra evidenti problemi e sui social (gli altri) impazza l’hashtag #instagramdown, al momento in cima ai trend di Twitter. Non è chiaro quale sia la natura dell’intoppo, né quanto servirà per ripristinare una situazione di normalità.

Un down di Instagram per Halloween: la situazione

Come sempre, la conferma dello stop al servizio arriva dalle pagine del sito Downdetector. Le prime segnalazioni degli utenti sono comparse intorno alle ore 14:00, per poi arrivare a toccare il picco di feedback alle 15:00 o poco dopo.

Da tradizione, si è registrata um’ondata di meme condivisi su Twitter. Ne alleghiamo di seguito uno dei tanti.

L’odierno down di Instagram si registra a pochi giorni di distanza da quello che, il 25 ottobre, ha messo fuori uso WhatsApp per circa due ore. L’ultima settimana non è stata delle più tranquille per Meta e per i suoi tecnici.

Il disservizio sembra essere globale, almeno stando a quanto si legge sulle testate di tutto il mondo. Come segnala la redazione del sito The Verge, milioni di utenti stanno vedendo comparire una notifica che avvisa della sospensione dell’account: Abbiamo sospeso il tuo account in data 31 ottobre 2022 . Si tratta di un evidente errore. Qualcosa è andato storto.

Aggiornamento (31/10/2022, 15.30): un post condiviso su Twitter dall’account ufficiale Instagram Comms recita quanto segue.

Siamo a conoscenza del fatto che alcuni di voi stanno riscontrando problemi nell’accedere al loro account Instagram. Stiamo indagando e ci scusiamo per l’inconveniente #instagramdown

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

Aggiornamento (31/10/2022, 15.46): sempre con riferimento a Downdetector, il numero dei feedback sembra gradualmente diminuire. In molti stanno segnalando una ripresa dell’attività per Instagram. Il down potrebbe dunque già essere stato risolto.

Aggiornamento (31/10/2022, 16.21): i problemi sembra essere in fase di risoluzione, come confermato da molti utenti, nonostante per il momento l’hashtag #instagramdown sia ancora in cima ai trend di Twitter.