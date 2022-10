WhatsApp down 25/10/2022: la situazione (update)

In questo momento, WhatsApp non funziona: il down sembra interessare tutti, almeno nella nostra area geografica. Per rendersene conto è sufficiente aprire l’applicazione sullo smartphone e provare a inviare un messaggio: rimane in sospeso. Immediatamente, l’hashtag #whatsappdown ha scalato le classifiche dei social network, portandosi in prima posizione su Twitter.

Messaggi non inviati: WhatsApp è down

Il malfunzionamento è segnalato dagli utenti su Downdetector, che come sempre in questi casi restituisce una fotografia piuttosto fedele della situazione (visibile nello screenshot di seguito). Con tutta probabilità, i tecnici di Meta si sono già messi al lavoro per individuare la natura dell’intoppo e per tornare al più presto a una situazione di normalità.

Il problema ha iniziato a manifestarsi intorno alle ore 9:00 di questa mattina, martedì 25 ottobre 2022. Non è dato a sapere quanto bisognerà attendere prima che sia risolto. Interessa sia l’applicazione su smartphone sia il client desktop da installare su computer.

Ecco cosa accade provando a inviare un messaggio: compare un’icona a forma di orologio che suggerisce di attendere. Niente spunte, non arriva a destinazione.

Non sembrano essere interessati dal down gli altri servizi gestiti da Meta, come i social network Facebook e Instagram. Poco più di un anno fa, a inizio ottobre 2021, tutte le piattaforme caddero in contemporanea. A beneficiarne fu soprattutto il concorrente Telegram, registrando un record di nuovi iscritti.

Quale sarà la durata del down? Impossibile prevederlo. Un anno fa si protrasse per circa sei ore e mezza, un’infinità. Al momento, il profilo ufficiale e quello WhatsApp Status su Twitter non hanno fornito alcuna informazione in merito a quanto sta accadendo, né alle tempistiche necessarie per il ripristino. Aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili novità.

Aggiornamento (25/10/2022, 10.32): a oltre un’ora e mezza dalle prime segnalazioni, il problema persiste e non è ancora possibile inviare i messaggi.

Aggiornamento (25/10/2022, 10.53): il servizio sembra essere stato ripristinato, i messaggi partono e giungono a destinazione.