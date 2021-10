WhatsApp down, Telegram vola: 70 milioni di 'rifugiati' accolti

Oltre sei ore e mezza di down sono costate a Facebook (e al suo intero ecosistema, WhatsApp compreso) un bel gruzzolo nell'immediato, ma le conseguenze più pesanti potrebbero manifestarsi alla distanza, sotto forma di un esodo degli utenti verso piattaforme concorrenti. Indovinate chi ne ha beneficiato? Esatto, Telegram. La conferma arriva direttamente dal numero uno Pavel Durov, con un messaggio di cui riportiamo un paio di estratti.

70 milioni di nuovi utenti, che il fondatore dell'app definisce “rifugiati”, accolti dopo aver sperimentato l'impossibilità di inviare e ricevere messaggi su WhatsApp e Messenger. Durov ammette che l'enorme mole di richieste giunte in contemporanea ha messo a dura prova anche l'infrastruttura del proprio servizio, ma senza causare interruzioni.

Dall'inizio dell'anno è la seconda volta che WhatsApp innesca in modo involontario una sorta di fuga verso le piattaforme concorrenti. È accaduto anche nei primi giorni di gennaio, quando Facebook ha deciso di imporre dall'alto l'accettazione dei nuovi termini di servizio (poi rivisti più volte in conseguenza ai feedback negativi), incrementando la base utenti di Telegram di ben 25 milioni di account in sole 72 ore. Allora, così come accaduto nuovamente nei giorni scorsi, ne beneficiò anche Signal.

Millions of new people have joined Signal today and our messaging and calling have been up and running but some people aren't seeing all of their contacts appear on Signal. We're working hard to fix this up.

— Signal (@signalapp) October 4, 2021