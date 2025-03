Instagram, arriva la funzione per accelerare i Reel (come TikTok)

Instagram ha copiato (ancora) una funzionalità di TikTok. Gli utenti potranno riprodurre un Reel a velocità 2x, semplicemente tenendo premuto a lungo il lato destro o sinistro dello schermo. Meta non si fa scrupoli a saccheggiare le idee vincenti di TikTok per mantenere alta la competitività dei suoi Reel. Una strategia che, finora, sembra funzionare!

Instagram ruba un’altra idea a TikTok: arriva l’accelerazione per i Reel

TikTok all’inizio permetteva di caricare solo video di di 15 secondi. Poi con il boom della piattaforma, video sono diventati più lunghi. Di conseguenza, ha anche aggiunto l’opzione per gli utenti di accelerare i video, visto che si erano abituati a consumare contenuti più rapidamente.

I Reel di Instagram hanno seguito più o meno lo stesso percorso. Inizialmente, gli utenti potevano pubblicare video della durata massima di 15 secondi. Oggi, invece, possono condividere video fino a 3 minuti. Come TikTok, Instagram vuole dare agli utenti la possibilità di guardare più contenuti in meno tempo.

La possibilità di accelerare un video aumenta le possibilità che uno spettatore arrivi effettivamente alla fine dei video più lunghi. Soprattutto considerando che l’idea alla base dei Reel è di offrire contenuti brevi e coinvolgenti per intrattenersi. Questo può essere attribuito alle preoccupazioni sul fatto che l’ascesa dei contenuti video brevi possa avere un impatto negativo sulla nostra capacità di attenzione e sulla nostra abilità di concentrarci su contenuti più lunghi.

Instagram continua a “ispirarsi” a TikTok

Dato che i Reel di Instagram sono un clone diretto di TikTok, non sorprende che la piattaforma stia prendendo in prestito funzionalità specifiche dalla piattaforma cinese. Non sarebbe la prima volta che lo fa… Anche la sua funzione Remix è una copia dello strumento Duet di TikTok.