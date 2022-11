Instagram: nessuna app per iPad, ma migliora su Web

Instagram è disponibile sotto forma di app per iPhone ormai da anni e anni e su Android è fruibile non solo su smartphone, ma pure su tablet. C’è “addirittura” una versione specifica per Windows e una variante Web… ma per iPad nulla e il CEO del famoso social network di tanto in tanto continua a sottolineare il fatto che la cosa non costituisce in alcun modo una priorità, sebbene qualcosa si stia comunque finalmente muovendo in tale direzione.

Instagram: migliora l’interfaccia Web per iPad

Come riferito a più riprese nelle scorse ore, infatti, diversi utenti stanno iniziando a godere di una nuova interfaccia usando Instagram da browser su iPad. Più precisamente, piuttosto che accedere alla versione espansa dell’app per iPhone, viene proposta una Web app ottimizzata e più facile da adoperare su tablet e schermi di dimensioni maggiori.

Non si tratta soltanto di “un’impressione”. A confermarlo ci ha pensato pure direttamente Christine Pai, portavoce di Meta, affermando che è un miglioramento della navigazione voluto e già applicato, sebbene per ora non a tutti, il che lascerebbe intendere che si tratti ancora di un test.

Stiamo sempre lavorando su modi per migliorare l’esperienza web di Instagram.com per le persone. Recentemente abbiamo apportato aggiornamenti per modernizzare Instagram.com, tra cui migliorare la navigazione, ottimizzare l’esperienza video e introdurre un modo più coinvolgente per DM.

Il design si presenta simile a quello usato da Twitter, con una barra laterale di navigazione dotata di collegamenti alle sezioni ricerca, esplora, messaggi e notifiche, mentre in precedenza questi erano disponibili come pulsanti senza etichetta nella parte in alto. Certo, si è ancora ben lontani dai vantaggi derivanti dall’uso di un’app specifica per iPad, ma dal nulla è comunque un piccolo passo.