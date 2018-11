Instagram si rifà il profilo: restyling in arrivo

Restyling in arrivo per Instagram: la piattaforma ha annunciato che a partire dalle prossime settimane gli utenti potrebbero veder modificato il layout del loro profilo (e di quello degli altri). Al momento non sembra essere ancora stata trovata la formula perfetta e definitiva, ma la società ha condiviso attraverso il proprio blog ufficiale alcune immagini “work in progress” e dichiara di essere aperta alla ricezione di feedback così da intervenire sugli aspetti che necessitano un ulteriore ritocco.

Un nuovo profilo per Instagram

L’obiettivo, anche se non esplicitamente dichiarato, è quello di conferire meno importanza ai numeri e maggior rilievo all’autenticità delle interazioni. Rispetto a quanto avviene oggi, ad esempio, il contatore dei follower viene messo in minor risalto, sia in termini di posizionamento sia optando per un font meno corposo. Un cambiamento in linea con quanto annunciato nei giorni scorsi dalla piattaforma, che anche mediante l’impiego di soluzioni basate sul machine learning ha intenzione di togliere di mezzo profili falsi e attività fake. Rimarrà invece del tutto invariato l’aspetto della griglia che raccoglie le immagini e i filmati condivisi dall’utente.

Il vostro profilo è il luogo in cui condividete chi siete su Instagram, così a partire da oggi testeremo modi in cui potrete esprimere voi stessi al meglio e connettervi più facilmente con le persone che vi stanno a cuore.

Il restyling: cosa cambia

Riorganizzata anche la distribuzione dei pulsanti, con “Segui” e “Messaggio” ora posizionati fianco a fianco. Sopra alla griglia dei contenuti vengono inoltre mostrati i tasti per l’accesso rapido alle schede relative a post, IGTV e tag. Anche la TV di Instagram inizia dunque ad assumere un certo peso all’interno della piattaforma, a qualche mese dal debutto. C’è anche una voce che permette di visualizzare il conto dei follower in comune con il profilo visitato.

Per gli account business compaiono inoltre i pulsanti per ottenere indicazioni stradali, per effettuare una chiamata, inviare un’email ed effettuare un ordine. Ecco quanto si legge nel post.

Abbiamo lavorato a questi cambiamenti e li testeremo progressivamente insieme alla nostra community, in varie combinazioni, entro le prossime settimane. Continueremo a sperimentare e aggiornare l’esperienza sulla base dei vostri feedback.

Anche alla luce di quanto svelato oggi è possibile ribadire come Instagram non sia più ormai esclusivamente una piattaforma di photo sharing. L’etichetta ormai da tempo non è più sufficiente per descrivere la natura di un servizio andato via via nel tempo sempre più arricchendosi di funzionalità e modalità di interazione differenti.